最新聯名　同帆船運動有關？

去年adidas及意大利時裝品牌PRADA首度聯名合作，推出過一款包含Superstar及Bowling Bag的限量套裝。到今年雙方再次追加推出3款全新配色的Superstar鞋款，亦同樣引來波鞋迷高度關注。是次，兩個品牌再度聯手帶來第3回合作，主角就換成特別為「LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM」帆船隊度身訂造的全新鞋款A+P LUNA ROSSA 21。

其設計靈感參考自帆船隊所駕駛的AC75 LUNA ROSSA帆船外形，鞋身採用PRIMEGREEN高機能循環再造物料製成，以半透明白色作主調，鞋側暗藏標誌性三間，鞋踭則有壓上「PRADA」字樣的紅色間紋點綴。鞋底就配備BOOST中底及耐磨橡膠外底，為雙腳提供足夠的緩震、支撐及抓地性，完全滿足帆船隊於風急浪高的海上作賽的運動需要。