MMA：BLACK PINK奪舞蹈獎　BTS掃6獎成大贏家

2020年12月05日 19:57
  • 東網電視
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    《Melon Music Award 2020》今日頒發主要獎項，防彈少年團捧6獎成大贏家。
    韓國音樂頒獎禮《Melon Music Award 2020》（MMA）今年因為疫情關係，改為在無觀眾的情況下進行預錄，於本月2日至5日分開播出，而頒發主要獎項的片段今日傍晚公開，主辦方今午率先公開防彈少年團（BTS）、Monsta X、THE BOYZ、IZ*ONE及Oh My Girls等歌手現身紅地氈時的照片，而日前確診的演歌歌手李燦元亦與演歌新人王林英雄及永卓等出席，據悉眾人早於上月底完成錄影，所以表演環節不受影響。
    BTS共捧走TOP 10歌手獎、網民票選的人氣獎、最佳舞蹈、年度專輯、年度歌曲及年度藝人共6獎，成為全晚大贏家，而人氣女團BLACK PINK與林英雄、IZ*ONE、EXO成員伯賢、IU、金浩中、白藝潾、Oh My Girl及Zico獲得TOP 10歌手獎，BLACK PINK更奪得最佳舞蹈獎。
    以下為部分得獎名單：
    TOP 10歌手獎：防彈少年團、林英雄、IZ*ONE、伯賢@EXO、IU、金浩中、白藝潾、Oh My Girl、Zico、BLACK PINK
    人氣獎：防彈少年團
    最佳男新人：CRAVITY
    最佳女新人：Weeekly
    最佳舞蹈（男子）：防彈少年團
    最佳舞蹈（女子）：BLACK PINK
    最佳表演：Monsta X
    1theK Original Content獎：THE BOYZ
    Hot Trend獎：Trot Men6
    最佳創作人：永卓
    最佳演歌：任英雄
    年度專輯：防彈少年團《MAP OF THE SOUL: 7》
    年度歌曲：防彈少年團《Dynamite》
    年度歌手：防彈少年團