MMA：BLACK PINK奪舞蹈獎　BTS掃6獎成大贏家

韓國音樂頒獎禮《Melon Music Award 2020》（MMA）今年因為疫情關係，改為在無觀眾的情況下進行預錄，於本月2日至5日分開播出，而頒發主要獎項的片段今日傍晚公開，主辦方今午率先公開防彈少年團（BTS）、Monsta X、THE BOYZ、IZ*ONE及Oh My Girls等歌手現身紅地氈時的照片，而日前確診的演歌歌手李燦元亦與演歌新人王林英雄及永卓等出席，據悉眾人早於上月底完成錄影，所以表演環節不受影響。

BTS共捧走TOP 10歌手獎、網民票選的人氣獎、最佳舞蹈、年度專輯、年度歌曲及年度藝人共6獎，成為全晚大贏家，而人氣女團BLACK PINK與林英雄、IZ*ONE、EXO成員伯賢、IU、金浩中、白藝潾、Oh My Girl及Zico獲得TOP 10歌手獎，BLACK PINK更奪得最佳舞蹈獎。

以下為部分得獎名單：

TOP 10歌手獎：防彈少年團、林英雄、IZ*ONE、伯賢@EXO、IU、金浩中、白藝潾、Oh My Girl、Zico、BLACK PINK

人氣獎：防彈少年團

最佳男新人：CRAVITY

最佳女新人：Weeekly

最佳舞蹈（男子）：防彈少年團

最佳舞蹈（女子）：BLACK PINK

最佳表演：Monsta X

1theK Original Content獎：THE BOYZ

Hot Trend獎：Trot Men6

最佳創作人：永卓

最佳演歌：任英雄

年度專輯：防彈少年團《MAP OF THE SOUL: 7》

年度歌曲：防彈少年團《Dynamite》

年度歌手：防彈少年團