果粉聚焦︰App Store公布　年度最佳App係…

又到年尾，又是各大頒獎禮的時候，Apple日前也公布了App Store 2020年最佳精選得獎名單，藉此表揚15款程式及遊戲。iPhone年度最佳App由《Wakeout!》奪得，程式把柔和運動帶到居家辦公和課室之中，讓用戶居家投疫也能保持身心健康。同樣因疫情而大受歡迎的視像會議App《Zoom》，則獲選為iPad年度最佳程式。

Mac年度最佳App是《Fantastical》，程式助用戶建立每天日程表，並可結合天氣情況作為輔助。Apple TV 年度最佳App是《Disney+》，在《The Mandalorian》等多套大熱劇集幫助下，結果不叫人意外。Apple Watch年度最佳App則是《Endel》，這款App透過音樂、定時器等幫助用戶入眠，所以深受失眠人士歡迎。

遊戲方面，iPhone年度最佳遊戲是《原神》，遊戲雖然憑靚絕畫面及獨特的開放世界玩法圈中不少玩家，但卻被指抄襲《薩爾達傳說：曠野之息》而廣受批評，能夠獲獎不多不少有點叫人意外。iPad年度最佳遊戲是《Legends of Runeterra》，這是一款以《英雄聯盟》世界觀為背景的策略卡牌遊戲，並可跨平台對戰，獲不少LOL粉絲喜愛。

除了年度最佳App及遊戲，Apple也同時公布了香港App Store熱門App及遊戲排行，結果可瀏覽以下網址。

香港App Store熱門App排行︰

香港App Store熱門遊戲排行：