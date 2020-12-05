同場避合照！陳家樂玩失蹤　連詩雅解釋原因係…

藝人連詩雅（Shiga）參與無綫慈善節目《歡樂滿東華2020》，並與緋聞男友陳家樂齊齊比併廚藝，不過Shiga卻被安排與菊梓喬一組，事前已透過公關表示他們不會一起受訪及拍照，不過Shiga談起工作滔滔不絕，當提起家樂卻渾身不自然，不斷拉開話題。

Shiga透露節目內會與菊梓喬一起炮製龍蝦湯，惟每次拍攝煮食節目也出現蝦碌事，故寄望今次不要失手，問到可有信心贏家樂？Shiga笑說：「私下對隊友有信心，對自己就冇，覺得會輸畀全部人（有冇試過大家手勢？）以前一齊拍過短片，有試佢手勢，都正常，不過佢冇試過我嘅手勢（點解今晚咁避忌？）想大家集中喺慈善度（首次大家同台？）唔記得，不過工作都冇咩尷尬（之前影到一齊做運動！）唔講啦！都回應過，當日係約咗去郊外，食少少嘢（好甜蜜！）唔講呢啲今日（咁開心都唔講？）做慈善最開心（同家樂一齊好開心？）我同周柏豪一齊最開心，佢係我最愛嘅家人，佢都設計口罩，希望可以參與。」

問到是否做慈善便不可以與家樂合照？Shiga即推卻指與公司同事一起拍大合照，那是否以後亦不會合照？她卻表示：「將來事將來先算（公司唔畀影？）唔關事，今日係慈善活動嘛！同埋想大家專注我嘅工作（怕咗緋聞？）唔想特別去講（結婚先講？）咁遙遠，到時先算啦！」

為避合照陳家樂玩「消失」

在亮燈儀進行，一眾歌手藝人包括連詩雅均有上台，但竟然不見陳家樂蹤影，為避合照他們真的是法寶盡出，但家樂接受訪問時卻稱不介意合照：「我冇介意，撞到咪影囉，一陣睇吓有冇機會影啦！（被影到一齊食魚蛋？）其實我哋一齊做完運動，我容易肚餓，佢咪陪我囉！（公開關係？）冇公開咩…（明朗化？）希望大家畀啲私人空間，唔交代太多，我哋各自都專注工作（公司畀壓力？）我哋都會保持住呢個狀態，約吓做運動都幾開心，公司冇畀壓力，亦冇過問，（知道而冇問？）唔係，係公司覺得我大個仔，知我會專心工作，亦唔會過問私人事。」

去到比併廚藝環節，陳家樂與湯怡一組，Shiga則與菊梓喬、鄭俊弘一組，雖然兩組於同一水平線，但製作過程期間，家樂與Shiga均表現專心，未有望過大家一眼，即使及後各自拿製作品上前評分，二人亦刻意避開大家，未有站在一起。