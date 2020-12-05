邊個裸泳咁大膽？藝人醒你大嶼山靚爆景點

要數香港十大最受歡迎旅遊勝地，大嶼山嘅天壇大佛必榜上有名，唔少藝人都有去參觀過大佛留低足迹，到底邊個景色係佢哋至愛？又有乜靚景、美食「懶人包」可以提供吓呢？

藝人何珮瑜：「首先搭纜車去到天壇大佛，途中可以欣賞香港美麗嘅風景，去到天壇大佛又可以景仰壯觀嘅大佛，同埋可以喺嗰度食埋齋，又可以行樓梯做運動，不知幾好。有一次同朋友去嗰度，但原來佢畏高，佢又唔知要搭纜車，但我逼佢上車，過程間佢非常之恐懼，對我來講好難忘。」

時裝設計師鄧達智：「大嶼山有太多回憶喇！因為太鍾意呢個地方，尤其以前未咁發展時，經常去朋友屋企度周末，游水、爬山、拍拖，全部做晒呢啲所有嘢。當時我哋成日喺長沙游水，行山就由石壁行到分流，再由分流行去大澳，條路相當之長，4個鐘頭，沿途經過好多海灘冇人會去，非常之正嘅！爬山會去大東山、鳯凰山頂好辛苦好斜，但好Enjoy好Enjoy。如果講最Enjoy嘅路線，其實係由石壁行去分流，分流行去大澳，好長、好靚，見到靚沙灘，見冇人甚至可以裸泳！哈哈！不過問我最記得大嶼山乜嘢？就係當我喺外國返嚟時，差唔多到機場，飛機未落得時，喺大嶼山盤旋時見到大佛，就見到我屋企，呢個係我最深刻嘅大嶼山印象。」

藝人可宜：「其實好多年冇去過大嶼山，不過記得以前，都會視去大嶼山為同屋企人一齊玩嘅節目，之前學校旅行都會去，不過最難忘一次係，上去大佛度咪要行一條好長、好多級嘅樓梯，嗰次我唔知係行緊樓梯，定上到去大佛度，就仆咗鑊好甘嘅，之後我就冇再上過去。不過天壇大佛嘅環境的確好清優、好寧靜，大佛畀人感覺係好宏偉，如果有時間的話，我都想再去大嶼山遊覽吓。雖然我全家都係天主教，但我係嗰啲入屋叫人，入廟拜神嘅人，好似當年拍《怪談》時，去好多地方都會裝炷香，求個心安理得，我覺得呢啲係禮貌，我會尊重每一個宗教，所以去旅行參觀啲廟宇都會拜吓神嘅。」

藝人莊思明：「由細到大去過好多次大嶼山，最難忘係天壇大佛，因為媽咪以前成日帶我哋去食齋，嗰條長樓梯曾經行過上去一次，好辛苦。依家想懷念以前同屋企人郊遊嘅回憶，我都會返大嶼山，加上依家有纜車，我都坐過幾次，不過我畏高有啲驚，但望出去個景又好靚。」