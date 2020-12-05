江嘉敏淆底唔敢飛　陳庭欣密實衝浪驚瘀

疫情肆虐令市民冇得外遊，無綫J2新節目《野外步出》就由一班藝人開闢香港各地景點，讓大家遊玩散悶氣！節目由方紹聰（奶仔）擔任主持，更一手包辦策劃及準備工夫，並廣邀好動小花如江嘉敏、陳庭欣（Toby）、Aka及徐頴堃等，挑戰獨木舟、攀石、水上電單車、釣魚與滑翔傘等刺激玩意。

頭炮安排江嘉敏帶隊到東龍島探索，她受訪時感激奶仔幫她圓夢：「因為我生日願望其中一個係想離開啲電子產品，出去戶外欣賞多啲風景！點知奶仔好認真，睇到我喺社交網咁講過，然後搵咗我去拍呢個節目。」除了行山亦有玩飛索，畏高的嘉敏花了1小時才夠膽跳出去，她說：「其實我都好少喺香港做啲咁刺激嘅戶外活動，心情係非常之興奮，亦因為未玩過，所以都好緊張，加上我畏高，嗰日企喺懸崖邊1個鐘先肯跳落去！」

陳庭欣滑浪玩密實

擁有33C「蜜桃胸」的Toby出海挑戰滑浪，可惜今次收起性感，以樽領泳衣上陣，她受訪時說：「當日好曬但有啲凍，加上玩滑板容易撞瘀手腳，西貢水域又有白鮓，所以我着番件長袖泳衣保護自己，仲想着埋長褲添！（Fans失望？）呢啲款反而蝦人着，好貼身，肥少少都見到！」