吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、移居、動土

忌：詞訟、修廚、作灶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 遇到不快的事，千萬不要抱有報仇之心，這樣只會令事情進一步惡化。

牛：↓ 是日沖煞，今天的情緒頗為低落，十分容易鑽進牛角尖中，運動可改善。

虎：→ 隻眼開隻眼閉是情侶間相處的最佳方法，不要揭穿底牌，免自討沒趣。

兔：↑ 這天的工作運明顯回升，並且成為同事間最具影響力的人，宜繼續努力。

龍：→ 雖然對朋友義無反顧是你的優點，但小心朋友並不如表面般友善可親。

蛇：→ 一句溫暖的說話，便可以換來一段不錯的友情，絕對值得！多說無妨呢！

馬：★ 財政狀況出現了突破性的發展，將有一筆意外之財進入，令你喜出望外。

羊：↓ 有講多錯多的情況發生，有時做人還是實際點好，愈說愈黑，百辭莫辯。

猴：→ 事情已經逐漸朝理想的方向發展，不可輕舉妄動，順其自然別多生枝節。

雞：→ 由於你不善於辭令，亦不喜歡解釋，不必要的誤會經常會出現在你左右。

狗：→ 沒有人喜歡一個經常黑口黑面的人，所以你應盡量展現甜美的笑容。

豬：↑ 朋友能為你的戀愛運增加不少動力，令你愈戰愈勇。粉紅晶助運勢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情生活愜意，溝通情況較早前平穩和順，相處和諧愜意，夫妻關係亦愜意非常。

金牛：工作運佳，事業運持續走旺，上位及發展機遇不乏，宜積極行事，爭取表現空間。

雙子：感情及親子關係平穩愜意，與家人伴侶參與宗教或嗜好等活動，感情將更融洽。

巨蟹：情緒甚佳，家庭運平穩和順，感情及夫妻關係較佳，計劃生育的朋友宜持續努力。

獅子：辭令及思考力回穩，集中力亦佳，有助改善及增進與家人、伴侶的溝通相處情況。

處女：體能回穩，更能投入工作，進度將較平穩。財運回升，利開單、簽約或謀事等。

天秤：人氣回升，桃花及人緣運佳，單身朋友宜多曝光或接觸心儀對象，可助招引良機。

天蠍：精神較佳，情緒回穩，與家人關係及相處情況將甚愜意，宜善用公餘，多加會面。

人馬：社交運極佳，辭令及思考力暢旺，是交朋結友聯誼歡聚，以增廣人脈的理想時期。

山羊：事業及正財運佳，雖精神狀態不穩，但鬥志旺盛，求職、轉職或謀事等甚為利好。

水瓶：人氣回升，出門、出勤、公幹或海外項目等，進度和成效將較理想，宜保持積極。

雙魚：精神狀態回穩，異性緣急升，夫妻關係將較早前融洽和諧，宜多享受二人世界。

預測：下周大市，價位或具調整空間。