【「負」女大翻身】蔡思貝扭轉劣評　收網友道歉信

現年29歲的蔡思貝，2013年參加香港小姐奪得亞軍後入行，初期演出《名門暗戰》及《衝線》等劇，惟演技稚嫩未見突出，之後更捲入一連串負面新聞，包括假學歷風波、行車期間拍照及座駕車牌前後不同等，再加上與洪永城、王浩信及余德丞等多位男星傳緋聞，被封「人肉發電機」，多年來慘遭網友抨擊，一度令其事業和人生陷入谷底，更患上躁鬱症。2017年她憑劇集《踩過界》「趙正妹」一角，在《萬千星輝頒獎典禮》奪「最受歡迎電視女角色」，上台領獎時直言「好多人唔鍾意我」，令全場嘩然！

外界讚演技躍進

雖然如此，她未有放棄演藝事業，反而默默耕耘做好自己，終於捱出頭，今年3劇在手，吐氣揚眉。她先憑《機場特警》的亮眼表現成功入屋，之後更擔正2套台慶劇《使徒行者3》及《踩過界Ⅱ》，同被外界讚演技大躍進，獲睇好為今屆視后大熱人選之一，與「師姐」高海寧一較高下。

對於視后，蔡思貝坦言從未想過：「大家都有分析過，可能覺得我今年有機會，但其實我冇諗，因為我相信緣分。都有人問過我如果今年吹捧到我咁高，我攞唔到會點，當然會有失落，但唔會有太大嘅Hard Feeling， 我相信到嗰個時機，係我就會係我。」

「真係估唔到咁多」

對獎項抱「佛系」心態的她，坦言能夠在觀眾心目中成功洗底，才是最大的喜悅泉源。花上多年努力、用行動去改變網友的看法終有回報，她指收到大量網友在社交網私訊，就曾抨擊她而道歉，令思貝非常感動：「有好多人喺社交平台私訊我，話其實之前唔鍾意我，試過喺網上鬧我，但依家想同我講聲抱歉，睇到我呢幾年嘅努力。 （有冇數過有幾多網民，由唔鍾意你變鍾意？）好多！我真係估唔到有咁多，每次睇到呢啲留言都會覺得好感動！（有冇諗過之前點解咁唔得人鍾意？） 呢個我自己知，唔使諗，不過我覺得呢一個係成長階段，如果冇之前呢嘅磨練，我都唔會學識咁多嘢。」