【心理測驗】個性測量瓶　認識內在

一個人對保溫瓶的選擇可以看出其情商與智商，到底你的哪一個商溫度更高呢？（互聯網）

天氣終於轉冷，大家除了把冬衣從櫃底找出來之外，各種的保溫杯、保溫瓶亦再次常伴身旁。保溫瓶基乎人人都有，但未必都是自己選購的，如果這個冬天讓你自己買一款，你又會怎麼選擇呢？原來款式的選擇，可以看出你的潛在個性，要不要來測一測這個瓶是否如你所願呢？

【問題】

以下三款保溫瓶中，哪一款是你認為最方便使用呢？

A.純色帶扣彈蓋款

B.純色扭蓋款

C.瓶身印有喜歡的卡通人物、圖案

【結果分析】

A.善於觀察的人

你是一個情商很高的人，很會觀察別人的心思與情緒，細心且用心的維持身邊的人際關係。不過，情商高亦令你變得敏感，有時會因而影響了對事情的判斷、選擇委屈自己，太在意別人的看法。但隨着閱歷的增加，慢慢你會找到平衡點。

B.善於處事的人

在大部分時間，你也是一個可以保持精明和冷靜的人，處事方法得到身邊人的欣賞，甚至會有人模仿你的做法，認為你是一個有智慧的人。在面對問題時會仔細思考，及時做出有用反應，但在人際交往上反而缺少些耐心，得罪了人也不自知，情商稍有些欠缺。

C.善於平衡的人

跟別人相比，你是一個智商與情商是成正比的人，雖然無一方突出，但也無所欠缺。與身邊人能保持良好的關係，處事上亦表現甚佳，不會被關係所困。雖然沒有八面玲瓏的心，亦沒有迅速的反應能力，但你會不斷學習，提升自己，令自己成為更好的人。