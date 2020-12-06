陳凱琳自爆選港姐不快經歷　籌款被迫笨豬跳驚到依家

前港姐陳凱琳為老公鄭嘉穎誕下2名囝囝，除咗相夫教子，更與KOL雪姨經自家營護膚品牌，事業家庭兩得意。近日陳凱琳與雪姨到5星級酒店總統套房，大玩快開快答環節，除咗即席晒琴技，又模仿老公鄭嘉穎於無綫劇集《鐵馬尋橋》經典表情，更大爆不為人知的秘密！

主持問到如能回到過去，會叫18歲嘅自己唔好做啲咩？陳凱琳直言當年掛住讀書，人生只去過2次Club，後悔玩得少！雪姨講到人生中最想一嘗Skydiving（跳傘），陳凱琳講番2016年為《萬眾同心公益金》籌款時挑戰笨豬跳，原來當時驚到坐咗喺地下：「跳完之後覺得好似跳樓，冇勇氣再跳多次，我冇喊但真係好驚，坐咗喺地下，個感覺好痛苦。但嗰次係一個慈善活動，跳完就會籌錢。」笑言：「啲人咁變態㗎，點解要跳完先捐㗎？」

雖然貴為港姐冠軍，但陳凱琳對自己身體部位亦有不滿：「最唔滿意下巴，條頸太長，啲牙可以再直啲，指甲係BB甲，3歲小朋友嘅指甲。」至於參選港姐時嘅不快經歷，坦言被傳媒起底，令佢感到唔開心：「屋企係點、有幾多兄弟姊妹，我參選啫，又唔係我嗲哋、媽咪去參選，呢樣令我好唔開心。」