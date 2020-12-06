對話流出！羅志祥被助理爆每周同網紅做1次？

台灣天王羅志祥（小豬）因為桃色醜聞搞到一身蟻，最近佢激罕公開接受訪問，談及事件及回應一切指控，又預告明年將推出音樂作品重新出發，為復出做準備！不過最近又爆出疑似羅志祥嘅劉姓助理私訊對話，對話中助理透露羅志祥跟某網紅發生關係，「她一開始跟主任（羅志祥）打的蠻火的，每周都一定會做一次，後來出事後比較少聯絡，真到最近又扒着主任」、「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身」、「有專訪要洗白」！

該助理立即在網上否認：「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信！」又晒出報案紙表示已報警處理，不過唔少網民都唔相信其帳號被盜用，助理表現得好無奈，再喺社交網發長文：「我之前酒駕撞車是我的錯，我很怕大家罵我，因為酒醉，我會害到公司、害到老闆，所以我鎖帳號。可是今天這件事，很多人叫我再把帳號關起來，我沒關，是因為我根本不知道這兩個對話的人到底想幹啥，為甚麼要這樣，我都已經提告了，貼出我對話紀錄的人為何不跳出來澄清？我也只能報案，做我該做的事，我在不知道對方是誰的狀況下，我也只能這樣做。」佢表示正追查最初流出對話截圖嘅網友，但都查無該帳號，要再追IP位置，而小豬經理人小霜亦幫忙澄清。

而對話中提及嘅網紅，即時引來網民關注，其社交網粉絲人數立即暴升至1.5萬，其友人笑言：「也漲太多粉了吧！」佢親回：「哈哈哈哈哈哈哈哈」心情似乎唔受影響，又有網民留言：「一個禮拜一次，你有沒有去檢查過了？」、「是不是很期待主任的空中泳池？」翻睇其社交網，當中不乏性感照！