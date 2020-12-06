7款日系編髮　簡單易上手！

即使每天的服飾配搭不同，但一成不變的髮型也容易讓人看膩。不如倣效日本女生在編髮上略花心思，再配合不同髮飾，令髮型變得精緻和多變，一掃日常的千篇一律和沉悶感覺。

1.波浪捲 x 珍珠髮夾

要打造此髮型並不難，只須先以外捲和內捲交錯的方式，將整頭秀髮出波浪捲。隨後以6:4例分界，加強蓬鬆感，最後將半邊頭髮撥去耳後再加上珍珠髮夾便能散發甜美感。

2.蓬髮馬尾

可先用捲髮器將頭髮整體燙出波浪，並仔細梳好。然後微噴點定型噴霧再綁馬尾。若想馬尾造型帶點隨性和俏皮感覺，不妨將馬尾綁在耳朵上一點的高度，並稍微拉鬆頭頂髮絲，做出蓬鬆感，最後再別上髮飾就可以。

3.馬尾 x 綁繩

將馬尾綁在偏低的位置後，再用繩圍繞着馬尾綁數圈才打結，便能為平平無奇的馬尾造型增添活澄潑感和特色。由於此馬尾綁得較低，所以就算配帽飾也很適合，而且帶點文青感覺。

4.洋葱辮

用髮圈就能輕鬆完成的蓬鬆洋葱辮。綁法很簡單，首先將頭髮綁成一束，拉出鬢角、太陽穴與臉部兩側的髮絲當作鬢髮。然後用拇指與食指捏住一束束髮絲，仔細將綁成一束的髮絲拉鬆（從上往下依序拉出蓬鬆感），最後綁上髮圈、拉鬆髮絲…不斷重複此步驟，再別上髮夾就大功告成。

5.低馬尾 x 頭箍

這是另一款優雅馬尾造型，首先要將馬尾綁在偏低的位置，再將好的髮絲拉鬆，並以捲髮器將臉頰兩側的髮絲捲出波浪弧度。最後戴上頭箍，繫上蝴蝶結就能秒變韓系女生。

6.半丸子頭

若想打造可愛造型，這款半丸子頭就最適合。方法是先留下臉部兩側的髮絲，將耳邊其他頭髮集中成一束，隨興綁成丸子頭。再將綁好的髮束稍微拉鬆，最後別上大型髮夾就大功告成！

7.高馬尾 x 髮夾

先將整頭秀髮出波浪捲，然後在左右兩邉綁雙馬尾，留意要綁在偏高的位置，並把髮尾收入及稍微拉鬆馬馬尾髮絲，做出蓬鬆感。最後再別上髮夾，便能營造出日本女生的Kawaii感。