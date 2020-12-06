星級髮型師Jacky Ma病逝　與李麗珍不倫戀轟動全城

曾與影星李麗珍爆出不倫戀的星級髮型師馬桂燦（Jacky Ma）因病離世，於12月3日安詳離世。Jacky Ma 2018年因生胃腫瘤，將整個胃切除，當時做完手術後的他已經暴瘦不少。Jacky Ma是不少藝人的御用髮型師，如軟硬天師、草蜢、達明一派、鄭伊健等。

今日，其任職多時的髮型屋於社交網發出公告：「我們謹此以沉痛的心情通知大家，Headquarters Salon 創始人及首席總監Jacky Ma經過兩年多的抗病路後，於12月3日下午在瑪麗醫院安詳離世，家人均陪伴在側。Jacky 於11月中演繹人生中最後一場Hair show後光榮引退，回歸天父的懷抱，我們都以他為榮！」又提到Jacky的金句「剪得唔好唔放手，剪得唔靚唔畀走」，指日後都會以他的精神繼續前行。另外，明星御用髮型師Kim Robinson識英雄重英雄，亦有留言悼念。

草蜢成員蘇志威對於相交30年的好友離世，他在電話中不停唉氣，表示不想多談，只說：「我好唔捨得佢，Jacky Ma同草蜢一齊成長，有草蜢出現就有Jacky Ma，因為疫情關係，我哋好耐冇見，總之好掛住佢，我唔想講咁多啦。」