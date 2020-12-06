港產R2-D2　自組兼可聲控

《星球大戰》造就多個經典角色，維修機械人R2-D2更因為跟天行者出生入死而深受Fans歡迎，最近有本地玩廠出咗款1/2 比例模型，讓大家一手一腳砌出R2-D2，將佢由太空帶返屋企！

這款模式由去年推出千歲鷹模型的本地STK工作室製作，講到明係官方復刻品，所以幾近還原原設的外觀與電子機關，例如一體成形不銹鋼圓頂可以靈活轉向；內置鏡頭支援面部識別，可以影相及錄影；內置標誌性聲音、口哨聲與彩色燈光； 內建可投射Princess Leia及Luke Skywalker影像的全息投影機；隱藏《星球大戰：武士復仇》中Luke Skywalker的光劍；設有驅進摩打及紅外線障礙物偵測感應器等等，而玩家更可透過語音下達命令，玩法超多。

一如上年千歲鷹，此模型提供不同購買方式，可以12個月或23個月分期付款，逐個組件自己砌；亦可以幫襯由廠方代勞的「組裝服務」，由他們人手組裝，並可選擇原廠光滑機身或戰損造型。特別一提，無論用邊一個方法買，隨模型均送上12本由De Agostini Publishing出版的雜誌，內容包括電影幕後拍攝花絮、星球機械人大小事等等，又多個入手理由。