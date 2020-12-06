親民價歎聖誕餐　一樣浪漫

因疫情和預算關係，大家都變得精打細算，但聖誕是情侶、朋友和家人聚餐的大日子之一，點都要有些表示。其實坊間不少餐廳推出親民價的聖誕主題套餐，不但菜式種類多元化，而且數百元就有交易，大家可以格到最抵。

經濟之選

於紅磡新開的西餐廳Fill In，佔地萬多呎，枱與枱之間有一定距離，空間感十足。由12月16日至31日，餐廳推出4道菜的Festive Dinner，頭盤有暖刺身吞拿魚或白蘆筍溫泉蛋，然後來個薑汁南瓜忌廉湯，主菜5選1，鮮牛肝菌紅菜頭意大利飯、聖誕火雞栗子餡卷、石魚柳、燒美國頂級肉眼或燒法式羊架，甜品以朱古力榛子醬慕絲作結。最便宜的套餐不用HK$200有找，而且有海景位置又免收加一，經濟實惠之選。

露天談心

尖沙咀的法式餐廳District 8，置身於露天位置，感覺猶如在巴黎街頭用餐。餐廳於12月24日至26日聖誕晚市套餐，12月25日更有聖誕午市套餐，有2道菜和3道菜選擇。前菜有椰菜花湯配榛子及法式松露、烤甘筍配烤Cotija芝士‧果仁Dukkah、火雞肉凍配芹菜蛋黃醬及酸種脆餅或油甘魚燒青瓜配檸檬及蒔蘿。主菜有烤鴨胸配酒煮香梨及開心果汁、香煎鯖魚配高湯煮蘑菇及蘿蔔絲、威靈頓和牛馬鈴薯千層批及辣根忌廉或水牛芝士雲吞選擇。吃過飯後，和對方一邊品味蛋白脆餅配軟心白朱古力醬及雜莓或自家製是日精選蛋糕配法式酸忌廉，一邊欣賞聖誕夜景，浪漫滿分。

神話入饌

誰說聖誕只能吃西餐，中環創意中菜館李好味於12月21日至1月1日，推出富神話色彩的節日「山海經」嘗味菜單，每道菜都以1種神獸命名，如「比翼鳥」是雞翼配鮑魚和糯米、「應龍」是燒龍蝦尾；主菜3選1，西班牙豬肋骨代表「並封」、火雞變「鳳凰」或法塔紙包燉和牛牛尾代表「夔牛」等，看菜名已玩味十足。餐廳於12月14日開始供應節日香料酒，讓大家應節舉杯。

山頂賞景

上山頂觀賞聖誕夜景，是情侶浪漫活動之一，散步後可以到意式餐廳FIAMMA品嘗4道菜的聖誕節套餐，前菜有意大利煙肉‧芝士及栗子配烤麵包、鱈魚薯蓉配烤意大利麵包、冬季沙律，意粉或燴飯可選雞汁煮珍珠雞意大利雲吞、西西里蘆稈麵或南瓜芝士燴飯。主菜4選1，啖啖肉的烤羊扒或意大利烤香腸，又或是清新烤鯖魚、意大利茄子。選擇相當多，最後來一口意式傳統聖誕乾果蛋糕，夠晒應節；套餐將於12月24日晚市及25日的午市供應。

烤雞大餐

法式烤雞店La Rotisserie推出可多人享用的烤雞大餐，除有自由放養火雞、騸雞和自由放養走地雞3款選擇，如果已吃厭火雞和肥雞，還有巴巴拉鴨餐選擇。套餐還配有甜薯栗子炒四季豆、松露帕爾馬芝士薯蓉和朱古力蛋糕，分量十足，由4人至10位享用都得，最啱和朋友開心Share。

健康純素

聖誕大餐給人的感覺都是大魚大肉，素食餐廳Kind Kitchen就推出純素聖誕2人或4人套餐，客人先來一杯特飲又或純素紅白酒、啤酒，頭盤是牛油果植物雞肉他他配上法包多士，餐湯有紅菜頭好心雜菜湯或雙色甘筍湯，主菜有純素椰菜花意大利飯、聖誕火雞、未來牛柳或蒜香欖柚植物蟹肉意粉。甜品有自家製豆腐朱古力撻或薑汁桃膠植物奶凍，為這個冬日添一份滋潤，素食者亦有得揀。

特色饗宴

想在冬日節慶來點窩心暖意的獨特回憶，位於鰂魚涌的CAMPSITE，以豪華露營為主題，供應多款西日美食，由12月18日至2021年1月3日期間，推出全新「Festive Menus」，由「營火會」啟發設計出5道菜節日Fusion晚宴，用上多款優質食材，炮製出香橙煙熏鴨胸、磯煮鮑魚或燒釀火雞片、香濃蠔湯、48小時慢煮牛肋骨或香烤黑毛豬腩或燒黑鱈魚蟹肉莎莎及聖誕甜品。於12月24、25、31日及1月1日用餐還可以參加大抽獎，有機會贏得餐飲券HK$300；於12月12日前訂位更可享85折早鳥優惠呢！