梁芷珮拍廣告袋百萬 　買磚頭收租

藝人梁芷珮憑旅遊節目《潮什麼》系列成功入屋，近年事業闖高峰，社交網擁有近10萬粉絲。雖然因疫情關係未能出國拍節目，但疫市中仍密密拍廣告吸金，大半年間接拍日常用品、銀行、購物、眼藥水、洗手液及美容等10多個廣告，單計廣告收入已達7位數字！

睇樓做功課

雖然收入和味，但3個小朋友仍在國際學校求學，加上娛樂圈工作隨時手停口停，她積穀防饑，決定將廣告收入全數用作置業，期望上車做包租婆，為家人添保障！日前她就孖老公Ken出動，到地產舖門口拿宣傳單張做「功課」，又用手機拍下價目表研究，地產經紀見他們甚有興趣，即出動推銷一番，不過最終未有定案。2人之後手拖手轉場睇傢俬，細心量度尺寸，當中對電器、餐枱及櫃特別有興趣，可惜未有收鑊。

為未來做好打算

對於疫市上車，她直言想置業作投資之用：「呢半年收入真係多咗，所以希望用呢舊錢去投資，股票我唔識買，所以買樓最實際。（目標係幾多？）我預500至600萬內，最好係2房單位，唔係自住嘅，可能到時租畀人囉。呢行收入好浮動，要為自己好好打算，第時冇嘢做都可以靠層樓幫補吓。」