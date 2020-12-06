劉悅豁出去晒性感　願全裸上鏡！

21歲新人劉悅（Jenn）由模界轉戰電視圈，早前參演ViuTV劇集《地產仔》飾演秘書Carmen，因形象討好成功上位。對於首次拍劇就獲讚賞，她大感高興，坦言更添信心，問到想行甚麼路線？她說：「我外表睇嚟好Cool，但內心就好熱情， 想做打女。依家想學武術、拳擊，如果有機會拍動作片就用得着，以章子怡做目標！佢動靜都做得好好，好有氣質。」

滑雪留疤 崩潰爆喊

她不吝嗇其美好身材，不時在社交網騷Quali，問到是否不介意性感？她說：「我應該算行緊性感路線，唔介意。（裸露角色敢唔敢接？）我覺得角色喺電影入面只係其中一部分，如果要全裸，而有好劇本，喺藝術方面我係可以接受，可以無底線豁出去，但重點係睇劇本。全裸唔係問題，但在乎呢樣嘢係咪可以表達到部戲。」

為了演好角色，Jenn專誠報讀演藝課程，處女座的她追求完美，自我要求高：「例如翹住雙腳，對腳會冇咁直，我就強迫自己唔可以翹腳，喺好微小嘅細節上都盡量做到最好。」她滿意自己的身材及樣貌，惟美中不中是滑雪時曾生意外，身體上有條長10厘米的疤痕，一度令她情緒崩潰：「當時度日如年，不停喊，好驚骨枯，擔心影響到隻手唔郁得。條疤痕好長，開頭完全唔敢着入膊衫、泳衣，後來覺得既然已成事實，惟有接受，仲自我安慰好彩唔係整到塊面。」

短命戀情得8粒鐘

感情方面，拍過幾次拖的Jenn坦言只愛一見鍾情：「揀男友方面比較憑感覺，所有嘢要有Feel。搵男朋友首先要睇外表，但唔一定要靚仔，有型得嚟要有幽默感。我鍾意啲同我眼神過電嘅，所以大多數係一見鍾情，但通常唔會長久，最長嗰個拍咗1年、最短8個鐘，唔滿意佢嘅行為，令我唔想再一齊。」