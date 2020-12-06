那珂川萌子　童顏巨乳新勢力

那珂川萌子嘅樣子甜美，真係好萌好可愛呀！（互聯網）

童顏巨乳美少女一向好受男士歡迎，進軍日本寫真界，自然可以立於不敗之地，難怪咁多年嚟不斷有呢類新人湧現，令一眾貪新忘舊嘅讀者得到大大嘅滿足。

講到日本寫真界嘅童顏巨乳妹，真係有排數，近期比較出位嘅例子包括寺本莉緒、淺川梨奈、未梨一花等等，個個喺演出時都表現得青春活潑，仲好識得大騷自己一對鮮嫩巨乳添！如果你嫌呢幾位女優唔夠新鮮感，不妨留意吓現年24歲嘅那珂川萌子。話時話，萌子真係人如其名，個樣都幾萌吓，嗰份稚氣同一個十幾歲嘅妹妹仔冇乜大分別，所以佢每次進入有年齡限制嘅場所，總係被人查身份證。身形方面，萌子屬於小巧型，人仔細細卻好好波，上圍有一對G Cup美乳，質感天然，襯埋一身嫩白肌膚，真係非常誘人！

火速發圍

2018年，萌子隻身由家鄉熊本走到東京做寫真妹，因咩事有咁大勇氣要離鄉別井呢？原來阿妹曾經喺一次訪問中透露，自己喺熊本啲朋友多數好早婚，甚至未到20歲就嫁，從未見過世面就要專心做家庭主婦，為咗唔想就此過住平靜生活，所以先決定走出熊本。事實證明，萌子嘅決定好正確，因為出道以來，成績相當理想，1年之內就推出咗4部寫真映像作品，最近又有新作《もこっとラブ》上市添。另外，萌子好努力咁搶攻攝影會市場，每次出席攝影活動，無論規模大定細，佢都表現得精神奕奕，盡情發揮甜美童顏同巨乳威力，果然係紅得有道理！

那珂川萌子

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：35-23-34