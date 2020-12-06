熟女寫真　破銷量紀錄

日本嘅寫真市場龐大，不斷有新進女優出道，各有賣點，加上有唔少偶像會加入戰團，所以要喺銷量上突圍而出，絕對唔容易。數到2020年最多人捧場嘅寫真集，原來出自一位熟女女優，其銷量不但力壓一眾偶像少女，仲創出日本寫真史上最高銷量紀錄！究竟邊個咁厲害？即刻為你揭曉……

寫真女王力壓人氣偶像

日本寫真界一定係少女嘅天下？如果你係咁諗，未免太膚淺喇！據日本ORICON最近公布2020年寫真銷量排行榜，雖然頭10位中有7席被日本人氣女子組合「乃木坂46」嘅成員所佔據，但年度銷量冠軍就由今年34歲、由女主播轉做女優嘅田中美奈實奪得！佢喺呢本由寶島社出版嘅寫真集《Sincerely yours...》入面，展示出平實又親切嘅形象，獲得大量讀者捧場，單喺2020年上半年已創出47.2萬本嘅銷量成績，一舉打破《乃木撮 VOL.01》（「乃木坂46」喺2018年推出嘅寫真集）所創出嘅30.7萬本銷量紀錄，成為日本史上最高銷量嘅寫真集，真係好值得恭喜呢！

筋肉男迎娶情趣娃娃

早前，哈薩克健美教練Yuri Tolochko迎娶咗拍拖年幾嘅女友Margo，仲喺網上分享婚禮當日嘅影片，令好多人嘖嘖稱奇，究竟有乜咁奇？原來呢位新娘係一個情趣娃娃！據新郎哥憶述，2019年4月，佢喺一間夜店「邂逅」Margo，深深被對方吸引，「拍拖」8個月後，決定向對方「求婚」，仲影埋婚紗相添。好可惜，因為女友冇幾耐被反跨性別人士襲擊，需要做「手術」，加上因疫情關係，到最近先可以完婚！話時話，Yuri Tolochko究竟點同「老婆」拍拖呢？原來佢無論去遊樂場、出海，抑或健身，都會帶埋Margo，絕對可以用「形影不離」嚟形容，難怪要拉埋天窗啦！

性伴人數真係咁敏感？

如果問女友曾經同幾多個男人曳曳過，你覺得對方會唔會如實作答呢？日本FANZA專欄作家大泉里香做咗一項相關調查，成功訪問咗267名女士，結果發現，只有30.3%受訪者話會誠實回答，40.8%坦言會講出比實際為少嘅數字，26.6%索性唔答，另有2%會誇大人數。點解要虛報數字呢？有女網民表示，擔心被男友覺得自己放蕩，亦有女網民坦言記唔到咁多人，或聲稱只曾用口為前男友服務，應該唔算曳曳過啩。不過，有更多女士認為，呢個話題太敏感，與其換嚟麻煩後果，不如唔好坦白回答，甚至係唔答好過。