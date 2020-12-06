《MAMA》：BLACK PINK冇到照捧獎　BTS奪8獎成大贏家

韓國年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》今晚在韓國舉行，由男神宋仲基擔任大會主持，而今年因為疫情關係，頒獎禮改由網上直播形式舉行，沒有招待觀眾入場，歌手上台領獎時均有戴上口罩，而男團防彈少年團（BTS）更自備私家咪，減低交叉感染風險。

BTS除捧走年度專輯、年度藝人及年度歌曲3個大獎外，亦獲得全球粉絲票選的TOP 10歌獎、最佳跳舞男團、最佳男團、最佳MV及Worldwide Icon of The Year獎，共奪得8個獎，成為全晚大贏家，而在頒發年度專輯時，由英國名嘴James Corden宣布BTS是得獎者，早前做了肩膀手術而未能出席的SUGA就透過通話發表得獎感受，他表示正在家中收看直播，又指很想快些返回舞台，正在努力接受康復治療，叫大家不用太擔心。

人氣女團BLACK PINK雖然沒有出席，但仍獲得TOP 10歌手、最佳跳舞女團及最佳女團3個獎項，而同門師弟TREASURE則與女團Weeekly分別奪得最佳男、女新人，同樣缺席的靚聲女歌手IU就獲頒最佳女歌手、最佳歌唱表演及最佳合唱歌曲，而女團TWICE就奪得TOP 10歌手及最受歡迎藝人獎。

以下為部分得獎名單：

最佳男新人：TREASURE

最佳女新人：Weeekly

Best of Next獎：CRAVITY

最佳亞洲藝人：鄧紫棋

最喜愛男團：NCT

最喜愛女團：IZ*ONE

最佳男團：防彈少年團

最佳女團：BLACK PINK

最佳歌唱表演：IU

最佳男歌手：伯賢@EXO

最佳女歌手：IU

最佳演出：Monsta X

最佳跳舞男歌手：泰民@SHINee

最佳跳舞女歌手：Jessi

最佳跳舞男團：防彈少年團

最佳跳舞女團：BLACK PINK

最佳合唱：IU及SUGA《eight》

最佳MV：防彈少年團《Dynamite》

TOP 10歌手：NCT、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、GOT7、ATEEZ、Seventeen、MAMAMOO、TWICE、防彈少年團、BLACK PINK

Worldwide Icon of The Year：防彈少年團

顯着成就獎：Seventeen

世界表演者：Seventeen

最受歡迎藝人：TWICE

年度專輯：防彈少年團

年度歌曲：防彈少年團

年度藝人：防彈少年團