林國斌自認不孝子　趕過媽咪落車！

崔建邦與張秀文主持的無綫節目《諸朋好友》，今集繼續請來方中信及林國斌任嘉賓，方中信自爆曾得罪電視台監製，結果經歷兩年冇工開的日子，由於當時要供樓，故相當慘情，但亦從該次錯誤中學習，往後說話只講3成。雖然試過冇工開，但也有被人攞過便宜：「當時個圈好蓬勃，但我都一個人接嘢，人哋叫我拍多2日要收現金，返到去先發現少幾張，亦試過有個演員叫我去台灣拍嘢，點知佢將我啲酬勞袋到依家，如果啲錢佢用到過世都真係恭喜佢。」

談到45歲時升任丈夫及爸爸，方中信不諱言從沒想過，他說：「好突然，搬咗屋2年幾就有小朋友，風水師話我屋企旺丁旺財，門口鐵樹開花，之後個幾月就中招，最終都係好事，有咗小朋友成個人生改變晒，多謝老婆（莫可欣）畀驚喜我，依家個女12歲，但都多謝老婆喺我喺外面工作時，幫手處理屋企事，作為丈夫有需要多謝另一半。」

而崔建邦要求他與林國斌談及曾經負過的人，方中信表示：「我要同我得罪過嘅人講對唔住，因為自己心直口快。」林國斌則說：「我負得最多係爸爸，佢走咗20年，以前掛住搏命工作冇咁多時間陪佢同媽咪，依家佢走咗冇得陪，剩番媽咪90幾歲我好珍惜，曾經有一次我好不孝，載媽咪由新界出九龍，因為自己約咗人，竟然叫佢中途落車，唔識路就問人，依家佢已經要坐輪椅，所以我同自己講，佢以後想去邊，我都會親自車佢去。」說罷即眼泛淚光，連張秀文也被感動得眼濕濕。