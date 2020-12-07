吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：安床、動土、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 還沒有對象的你，今天外出時會吸引到自己心儀的對象，心情愉快。

牛：→ 今天會有好朋友問你借錢，要看看自己的經濟狀況才考慮借不借給他啊。

虎：↓ 是日沖煞，外出時請謹記看清楚鎖匙是否已帶，免得沒有門口入。

兔：→ 和朋友會因主觀意識太重而導致溝通出現一些問題，容易因此而爭吵。

龍：↑ 今天宜多利用空閒時間看書增值，這樣會對你的工作有莫大幫助的。

蛇：★ 當你需要幫助時，朋友會盡力的幫助你的，但自己也要多付努力才行。

馬：→ 雖然你忙得不可開交，但也一定要好好保重身體。否則做甚麼都做不成。

羊：→ 身為學生的你，全心投入溫習書本，那麼今天的成果將獲得好的成果。

猴：↓ 售貨員的各種吹噓，使你有亂花金錢的衝動，但要衡量這是不是值得的。

雞：→ 突然想改變一下自己，不妨多徵詢長輩意見，讓你走出以前既定的框框。

狗：→ 關係陷入危機的情侶們，今天是修復關係的好日子，要多花些心機溝通。

豬：↓ 別人託付給你的秘密不小心從你嘴巴中透露出來了，後悔也來不及。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：精神欠佳，宜多休息。夫妻關係較佳，已婚或同居朋友宜善用時間，多方兼顧。

金牛：戀愛及社交運佳，單身朋友宜多曝光，聯誼會友可助招引戀愛良機，宜積極行事。

雙子：體能甚佳，工作及事業運回升，開單、簽約，轉職或謀事等，積極行事將具勝算。

巨蟹：人緣運較佳，出勤、公幹及海外項目等成效較佳，將有利提升業績和工作表現。

獅子：情緒較佳，與家人相處甚為融洽。已婚或同居朋友，婚姻生活亦將較愜意甜蜜。

處女：辭令及思考力甚佳，有助增進或改善家庭關係及工作進度，宜與身邊各人多交流。

天秤：財運回升議價力較佳，求職、轉職或謀事等，將較具勝算，宜積極行事勿失良機。

天蠍：人氣及吸引極佳，人緣及桃花運亦旺，親子及感情生活愜意，宜多約會、多聚會。

人馬：士氣及精神較佳，但情緒持續不穩，宜爭取休息多加放鬆，注意家人及家居情況。

山羊：社交運佳，辭令及思考力回升，聯誼會友可助招引機遇，有助事業及公事發展。

水瓶：事業運佳，正財運回升，求職、轉職或謀事等將較利好，宜把握良機，積極行動。

雙魚：出勤、公幹及海外項目等成數及進展將較利好，但人氣欠佳，注意待人接物態度。

預測：本周大市，價位或具上調空間。