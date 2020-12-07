東方日報C1：陳展鵬讓路畀王浩信　歌星夢遇阻滯

視帝陳展鵬本來預告今年強勢回歸樂壇，可是其新歌在疫情影響下等了又等，惹來「撻Q」之說！有傳其頭炮新作押後面世，是跟「視帝宿敵」王浩信有關，皆因無綫為了幫王浩信造勢，無奈「犧牲」了陳展鵬的新劇要押後播，結果令陳展鵬「有歌出不得」，無可奈何！

陳展鵬今年5月秘密簽約新唱片公司，一心再圓21年前的歌手夢，據知新歌早已完成錄音及製作MV，原定打算今年9月底配合陳展鵬孭飛的重頭劇《唐人街》同步推出，屆時有劇集配合，新歌的感染力必事半功倍，不過無綫臨時變陣，早前抽起《唐人街》改播由高海寧及馬國明主演的《C9特工》，之後再播王浩信的《踩過界II》，至於《唐》劇則推出「無期」，而當時無綫解釋指《唐》劇改期是「配合全球同步播出」有關。

有傳無綫早前開始為明年1月舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，小生、花旦力爭「視帝、視后」寶座造勢，其中王浩信主演的《反黑路人甲》播出後，反應超出預期的好，故有指無綫已「私下鎖定」王浩信將繼2018年後再奪「視帝」，因此臨時煞停《唐》劇，安排《踩II》出街，令王浩信於8至12月期間有兩劇熱播，力谷人氣。王浩信面對回巢拍《使徒行者3》的林峯，仍有一番爭鬥，不過最無奈是陳展鵬連「參賽」都冇機會，除了冇劇推出外，連配合《唐》劇的新歌亦被迫延期。

無奈延至明年初出歌

雖然新歌「出師不利」，但陳展鵬與唱片公司未有因部署被打亂而打擊士氣，相反覺得有充裕時間「慢工出細貨」，已重金力邀音樂猛人舒文為他再度身訂造新歌，或於明年初「一炮雙響」，讓他兩首歌一同推出。

昨日陳展鵬接受電話訪問時，直認新歌要delay，他說：「都會覺得可惜嘅，歌係錄好晒，上次唱劇集歌係劇集《天命》嘅片尾曲。」問到《唐》劇被抽起原因？他說：「冇問原因，只知係臨時抽起，不過監製話有啲嘢未處理好，我都希望明年可以同觀眾見面。」至於有傳因造就王浩信再奪視帝而抽劇？陳展鵬表示：「咁傳就唔只王浩信啦，林峯咁耐冇拍劇都嚟拍，我信公司係公平嘅。」

粉絲誤會為湊女減產

現時尚有《唐人街》、《逆天奇案》及《超能使者》3劇未播出的陳展鵬，笑言曾被粉絲誤會減產，他說：「問我係咪掛住湊女唔拍劇。」又指2016年憑《城寨英雄》奪視帝後，近年沒有新劇推出，所以對爭視帝沒有期望，笑問他是否「讓賽」？他說：「呢啲唔係我控制，我上年都冇劇，冇爭獎壓力，連頒獎禮都冇去。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：