10萬網友畀Like！最顯瘦黑洞Hoddie

對於那些整天喊着減肥，但又管不住嘴巴的人來說，通過衣服來達致一個視覺瘦身的效果，可謂最好不過。最近日本流行一件「黑洞連帽衫」，不論是甚麼身材，只要一穿上它立刻有強勁的瘦身效果，堪稱「最顯瘦單品」，在網上更獲得逾10萬網友畀Like，可見其受注目程度。