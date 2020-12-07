10萬網友畀Like！最顯瘦黑洞Hoddie
2020年12月07日 10:00
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日本網上爆紅的「黑洞Hoddie」，被網友稱為「最強勁顯瘦單品」，穿上即有震撼的瘦身效果。（互聯網）
對於那些整天喊着減肥，但又管不住嘴巴的人來說，通過衣服來達致一個視覺瘦身的效果，可謂最好不過。最近日本流行一件「黑洞連帽衫」，不論是甚麼身材，只要一穿上它立刻有強勁的瘦身效果，堪稱「最顯瘦單品」，在網上更獲得逾10萬網友畀Like，可見其受注目程度。
冬天來臨，Hoddie可說是必備單品之一，這件「黑洞Hoddie」的設計師就在圖案上下了小心思，以黑白格營造出黑洞的漩渦，穿上後，身體的中心好像被吸進去了一樣，變成不一般的瘦，相當奇幻呀！如果你認為黑洞款太過單調的話，還有紫光魔幻款、科學隧道款、扭曲過度款等等選擇，全部都相當吸睛！要做街上最「瘦」的一個，「黑洞Hoddie」是一個舒服的好選擇。這系列的衣服目前在Amazon上有售，價格由1,480至3,099日圓（約HK$110-$229）不等，想「瘦」又不想節食、做運動的朋友，買件來「瘦」一下啦（網址：https://amzn.to/3oltubo）！