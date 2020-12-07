馬修麥康納希論政　狠批荷里活左派虛偽自大

美國男星馬修麥康納希（Matthew McConaughey）日前接受英國諧星Russell Brand的網上節目訪問，談到最近美國總統大選，狠批荷里活左翼份子虛偽與自大！

荷里活中人大部份屬於左派，高舉「大愛包容反歧視」的旗幟，擁抱前衛價值觀，支持民主黨的拜登（Joe Biden），痛恨共和黨的特朗普（Donald Trump）。馬修被問到荷里活中人對待保守普羅大眾勞工階層的態度時，表示：「荷里活嘅人好輕率咁講，『哦，佢哋好蠢，佢哋投咗脫歐，佢哋投咗特朗普。』我唔鍾意咁，我唔想聽到咁。好多人係根本唔民主嘅民主派左翼份子，帶住高人一等態度，好驕傲同自大咁面對另外嗰50%嘅人。」

馬修指4年前特朗普當選時，很多荷里活左派都無法接受結果，不斷逃避現實，現在拜登似乎已經當選下任總統，便輪到右派懷疑結果，因為他們收到很多假新聞，如果左翼期望對方能輕易接受，根本是虛偽，有口話人冇口話自己！馬修認為左右兩派的分歧太大，已經各走極端，大家應該走回中間位置。