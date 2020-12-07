【要陪瞓】勁數助手工作！馮盈盈爆美腿白滑之謎

前港姐馮盈盈（FYY）繼早前邊食飯邊開Live後，今次就揸車同網民傾偈，不過係由佢助手負責拍片嘅！有網民問佢做咩咁凍都着短褲，盈盈就笑言係因為肥，脂肪多唔怕凍，不過真正原因係因為拍戲時方便換衫啫，仲大爆點解啲女藝人隻腳睇落又白又滑：「就係因為搽咗粉，幫隻腳搽晒粉底做晒遮瑕，唔通再着條長褲揩甩晒咩！？所以就算幾天寒地凍都要着短褲返工！」佢又自爆返到屋企試過唔記得幫隻腳同手落妝，沖完涼瞓覺發覺啲粉揩咗落張床單度！

唔少人都好好奇究竟點做到佢助手，佢話係人介紹！有網民笑問盈盈有冇拖佢助手糧，佢就笑話好彩啱啱找咗數！至於做佢助手有咩福利？佢就話可以同佢瞓覺：「你（助手）同我瞓過2晚啦，陪我上酒店房瞓咗2晚㗎！」佢仲唔小心大爆當時發生咗驚險事，但就耍手擰頭話唔可以分享！

咁做佢助手有咩要做？佢一輪嘴咁話：「幫手開Live啦！同埋好多工作需要助手照顧我，例如化咗妝搽咗唇膏飲嘢呢，要用飲管，所以要長期帶住飲管喺身，牙簽啦，我成日要好多紙巾啦，粉餅啦，唇膏啦，補妝啦，尿袋要叉電啦，要幫我拎隨身物品，銀包車匙電話，唔好等我亂咁擺唔見！劇本啦，相機啦，要幫我影相影幕後花絮！」佢仲話要幫佢拎廁所香薰：「我去公廁嘅時候，可以令我感覺良好啲嘅！」令一班網民聽完都爆笑！另外有人問佢有冇同麥明詩聯絡，佢就話：「佢依家唔喺香港喎！（靜咗2秒）得閒會WhatsApp嘅，但見面嘅話…總之佢唔喺香港啦！」