【娛刺撈飯】港版007　邊個都做得！

非裔英籍女演員Lashana Lynch，因為喺新一集占士邦電影《007：生死有時》入面，有部分情節扮演007，結果引嚟中外網民批評、令佢飽受歧視。有報道話佢因為頂唔住網絡欺凌，刪除咗社交帳戶添。

講真吖，套戲因為疫情原故，幾時有得睇都未知。但戲都未睇，各界就嘈嘈閉，嘩，有冇再搞笑啲㗎喂？依家咩年代呀？人人講平等、講普世價值，唔係唔知呀？「可否不分膚色的界限」，唔係冇聽過呀？

話時話吖，Lynch喺戲入面，做「007」嘅時間，話唔埋短過你淥一個杯麵。玩吓手，一個唔留神，都已經「搣士」咗喇。尤其係時下唔少觀眾，硬係鍾意喺戲院玩電話、講電話，秒秒鐘幾廿萬上落咁款，連林二汶都話：「唔該熄咗你個電話啦，我哋依家係嚟睇戲㗎」。

家陣一個二個，擺出好似好重視電影咁款，好心啦！從來散場冇片尾睇，咪又係雞咁腳撐！有幾何留低睇晒工作人員名單呀？喺咁唔尊重電影人嘅大環境下，竟然有呢亭忽然認真起嚟嘅爭論，都真係令人大開眼界！

即係咁，「007」，你當代號又好，當經典人物又好，邊個持有版權就邊個話事㗎啦，只要電影公司鍾意，搵乜嘢人演都得。話唔定今次開咗個頭，遲吓亞洲地區藝人，都可以客串做007，編劇寫到就得啦！

正如曾幾何時，都有人覺得郭富城、周潤發、許冠傑有能力做007。呢啲人選當然係Good啦，但少咗份驚喜囉。不如……就搵前面提過嘅林二汶吖，佢都可以好似阿Lynch咁客串做007㗎！淨係睇吓佢喺ViuTV《全民造星III》，比起同場嘅彭秀慧、花姐，佢大部分時間都係一副淡定有錢剩嘅狀態。咁演007，唔「泰山崩於前而色不變」，唔通郁啲就Dum蹄Dum爪、情緒崩潰，先叫適合咩？

除咗林二汶，阿Bob林盛斌都係個唔錯嘅人選。事關佢做婚禮、活動司儀，見過唔少大場面。當年女藝人被狂迷強吻，阿Bob當機立斷一掌推開；面對李思捷借醉惡搞，佢都照樣成功執生，控制到個場面，而唔係被個場面控制。最重要係咩？佢有3個前世情人呀！呢啲咪就係做007嘅DNA囉！或者有人會話：「異想天開咗啲吓嘛？」乜你覺得大想頭咩？其實咪同期望世人唔好只識歧視同欺凌，應該多啲發掘別人優點一樣之嘛。

除非係電影學生嘅習作，唔使點理票房反應，或者拍嚟係畀另一半睇，「For Your Eyes Only」嗰隻，否則電影掟得出市場，就係高度商業化嘅產物。如果選角係觀眾受落嘅，電影公司自然會添食，相反，電影公司係唔會同銀紙過唔去。今次邦片選角安排，係呼應咗時代嘅需求吖，定係對觀眾缺乏了解？市場自然會畀出答案，時間自然會做證。就係咁簡單，使乜鬼拗！