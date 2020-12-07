唔Mind孖湯洛雯搵真銀　馬國明秘密任務冧女友

藝人馬國明今日出席商場活動，透露正趕拍無綫新劇《白色強人II》的廠景部分，幸好有份拍攝的主要演員不多，人比較少，而外景場口暫時只得1、2個，既不是大場面，現場亦沒有其他人，加上所有工作人員都有戴上口罩，故就算於第4波疫情之下開工都不太擔心：「自己會特別小心，戴好口罩同埋勤洗手，每日都百幾宗，網上面都可以查到啲確診區域，睇完發現好似便利店咁梗有一間喺左近，如果唔好彩中咗都冇辦法。」續謂《白》原定會遠赴瑞士拍攝，現時都要留意疫情情況，不過深圳外景就必去，因為要連第1輯戲，暫定下年3、4月後起行。

講到今年商場騷大減，問到是否影響外快收入？他直認有減少：「有啲都改咗網上搞，但其實我大部分時間都拍緊劇，Keep住有工開。（有冇人搵你做除夕騷？）冇問公司。」會否想拍住女友湯洛雯情侶檔搵真銀？馬國明冧笑說：「有就最好啦！自己都唔抗拒，睇吓有冇第1單，最怕冇人搞騷啫！經理人同我講過有單位喺第4波疫情之前問過情侶價，唔知依家有冇改動。」

問到如何跟女友度過首個聖誕節？馬國明透露要開工，不過就自爆私下正進行秘密任務：「搵緊禮物，喺網上面睇中咗1份，特別嘅，但好可惜去到舖頭話香港冇呢個款式，依家諗緊點買好，定揀第二份。（咩嚟？首飾？）唔講得㗎！都係啲實用嘢，希望成日用到。」