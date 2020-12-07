李施嬅唔睇好王浩信攞視帝：商業角度會捧第2個

藝人李施嬅以嘉賓身份出席食肆開張活動，透露食肆老闆曾投資其單曲，稍後再推出另一首自己創作的新歌，預料對方也會繼續支持。剛完成《金宵大廈2》的她，表示下月將飛加拿大拍劇，暫定年三十晚完成，適逢年初一為農曆生日，有意於當地慶祝兼度歲，她說：「媽咪喺多倫多，但依家疫情好勁，每日千幾宗確診，都擔心，會買定晒消毒用品，劇組都會做好晒安全措施。」

對於有指無綫為造就王浩信攞今年視帝，結果陳展鵬主演及有份唱主題曲的新劇《唐人街》被迫讓路，施嬅表示：「應該係花邊新聞。（即係王浩信冇得拎？）有機會，佢演技好，但商業角度就會捧第2啲人，浩信演技大家認同。（關合約事？）唔知。（之前你離巢都傳過合約問題？）冇，我走得好舒服，冇壓力，大家關係好好，亦都冇經歷過公司雪藏，我離開嘅時候係斷晒合約，低調地走。」

談到好友胡杏兒於內地綜藝節目贏得年度最佳演員獎，施嬅大讚對方叻女：「好叻，唔只演技，仲有語言，咁短時間背晒國語嘅對白，好流利有晒感情，胡說八道會得佢一個做到，香港演員贏到內地節目好犀利，為佢感到驕傲，遲啲等佢返嚟慶祝。」