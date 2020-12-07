《香港愛情故事》劇透：龔嘉欣羅天宇開展同居試婚

第一集 (12/07)

平面設計師陳子朗（羅天宇飾）與女友邱凱琪（龔嘉欣飾）相戀七年，二人各與家人同住，缺乏私人空間。子朗成功向凱琪求婚，渴望覓得「荀盤」置業。子朗的二妹陳子欣（王敏奕飾）是自由攝影師，參加攝影比賽卻落選，被評審之一紀家希（謝東閔飾）狠評；子欣及後與他在酒吧相遇，開展交集。三妹陳子婷（游嘉欣飾)）為大學女神，擇偶條件要求極高，對家住豪宅的同學徐浩楠（徐文浩飾）萌生好感。子朗偕凱琪回家跟母親莫少霞（蔣家旻龔慈恩飾）慶祝生日，少霞與丈夫陳漢聲（梁証嘉白 彪飾）感情欠佳，席上公佈了一個令人震撼的生日願望。

第二集 (12/08)

子朗家中發生巨變，凱琪亦有煩惱，其母身故一年後，父親邱雄健（石 修飾）突然宣布家中將有新成員。浩楠對子婷若即若離，子婷獲好友邱凱傑（林正峰飾）獻計，謀求引起浩楠的關注。子朗召開家庭會議，希望讓少霞與漢聲和好……凱琪於弟弟凱傑危言聳聽下，擔心雄健會被人騙財。子婷與浩楠參加大學迎新活動，關係大進。子欣得家希幫忙，獲攝影大師李廷均賞識，家希雖有女友，仍與子欣難以自控互相吸引。凱琪與雄健起爭執，被他趕出家門……

第三集 (12/09)

少霞與漢聲住在同一屋簷下，卻與他劃清界線，希望能早日遷出。子婷與浩楠成為戀人，願改變自己來迎合對方，原來想藉着浩楠以達成心願。凱琪着凱傑打探家中新成員李麗芬母子的舉動，惜未能找到麗芬的罪證。子朗有感太空艙環境惡劣，欲讓凱琪回家暫住，卻遭漢聲和子婷反對。子欣獲廷均邀請擔任其助手，及後卻發現工作性質與期待大有不同。太空艙突然被查封，所有住客被迫搬走。凱琪無處容身，子朗決意要助她解困……

第四集 (12/10)

凱琪入住子朗家，開展同居試婚生活，與少霞、漢聲的同屋生活形成強烈對比，凱琪有預感新生活並不易過。少霞不甘每天與漢聲困獸鬥，決心重踏職場當茶餐廳侍應，為將開展新生活而興奮。子欣、廷均意見不合，子欣出言頂撞，被廷均一怒之下趕走，失落的子欣幸得閨密文靖從旁鼓勵。漢聲不時藉機教訓凱琪，凱琪顧及子朗的感受而啞忍。子婷遇上積極向上的新加坡學霸周帆，留下深刻印象。子婷發現浩楠家境不似預期，頓感晴天霹靂。

第五集 (12/11)

子朗與凱琪籌備婚宴，凱琪希望一切從簡，漢聲卻諸多要求。凱琪終忍無可忍，與漢聲起爭執，子朗向她承諾會盡快搬走。家希說服廷均與子欣合辦攝影展，但對子欣開出條件。子婷發現與浩楠的價值觀大相逕庭，不禁對二人的關係遲疑。少霞努力適應新工作；另邊廂，麗芬（劉溫馨飾）與雄健亦因年紀差距，逐步浮現相處問題……凱琪受夠與子朗家人同住，但資金有限，即使萬般不情願，終向現實低頭要租住劏房。子欣與家希外出拍照，二人對愛情觀各有見解。