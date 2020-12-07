本日日本：關東最大規模無印良品　東京登場

今年是無印良品40周年，臨近年尾仍有新攪作，就是剛開設了全關東最大規模的「無印良品 東京有明」店！店舖面積達4628.75平方米，位於鄰近台場、今年新開幕商場有明Garden Mall & Spa的1至3樓。以「生活支援」、「家庭建設」、「社區建設」三大主題為概念，展開八大新服務，因此稱為「百八貨店」，定位為一間超越百貨店的百貨店，店內有許多首次嘗試的新服務和新銷售方式，令人耳目一新。

樓高三層的店舖由日常生活用品到建造房屋、家居設計等服務都有提供，全面照顧居家生活所需。一樓除售賣一般的零食及即食食品外，亦有新鮮蔬果出售，並設有麵包店MUJI Bakery、餐廳Café＆Meal MUJI及茶米工房。最特別是這裏首設按分量出售的咖啡、堅果、乾果、茶葉等，食幾多買幾多，不怕浪費。二樓主打居住空間，無印為顧客提供整理收納諮詢、替換配件及組件服務、設計裝修服務MUJI INFILL 0及INFILL＋等，顧客可以裝修部分家居，亦可以整間MUJI HOUSE購買，因應每個人的不同需要而定。此外亦新推按量購買清潔護理用品，包括洗衣液、浴缸清潔劑、廁所清潔劑、洗潔精、鹼性電解水清潔劑等，以100ml為購買單位，顧客自帶空瓶盛載，支持環保。甚至連圍巾都可以要幾長買幾長，這樣就可擁有自己喜歡長度的圍巾了！三樓為衣服雜貨，售賣無印服飾及日常用品，並有刺繡工房。到此一逛可滿足不同的購買願望。

無印良品 東京有明

地址：東京都江東區有明2-1-7有明Garden Mall & Spa 1-3F

營業時間：10:00am~8:00pm

網址：www.muji.com/jp/