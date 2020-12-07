【衝上雲霄大選】前組合Square成員都嚟選！

無綫破天荒舉行《衝上雲霄大選》，招募航空業界從業員投身演藝行業，一眾參賽者今日齊集電視城進行網上面試，除了有麥明詩緋聞男友盛勁為之外，還有前男子組合Square成員李柏煥（Brian），不過他就以真名李傑志上陣，由於二人同樣是機師身份，加上同樣身形高大，相信屆時必有一番惡鬥。而李傑志曾與傅嘉莉傳緋聞。

現年37歲的Brian透露做了10年機師，與另一參賽者盛勁為認識，2人屬同一航空公司，同樣於10月底離職。講到裁員，Brian大感可惜：「之前做藝人出道係做歌手，依家航空業癱瘓，所以返嚟做藝人，年紀大咗都係優勢，想走陳豪有型小生路線。」問到為何當年由藝人轉行做機師？他說：「因為做歌手時事業冇乜起色，做機師係我夢想，所以去衝上雲霄，以前都好鍾意做戲，亦都有跟老師去學戲。（點解唔揀《全民造星III》？）嗰邊係跳舞唱歌節目，無綫多啲家庭觀眾。（想攞10萬蚊獎金？）原因之一，依家失業。（再做藝人覺得打回原形？）都有，不過世界都變咗，演出機會多過以前，但將來有機會飛都想飛。」他自言未婚，但已有女友。

而今晚共有7位參賽者，分別是2位機師及5位空中服務員，若他們順利入圍，將獲發5千元津貼，勝出者有機會獲得10萬現金獎及試鏡機會。