尹光孖謝曉瑩合演《帝女花》　狂讚後輩有潛質

「廟街歌王」之稱的尹光早前獲頒發「鑽石真經典歌手」獎，他指自己感到非常光榮，並表示：「做藝人最應該保持一份努力心，疫情期間，我一天保持背唱50首以上流行曲，因為擔心放鬆下來，再唱便不能達到水準，作為專業歌手，這是不可原諒的事。」

尹光小時候在越南長大，是一位粵劇伶人，偶像是任劍輝（任姐），後來到了香港，為生活才轉唱流行曲。尹光笑言，除了演唱流行曲，他最近想再演粵劇。尹光坐言起行，馬上與謝曉瑩商議，兩人決定於2021年3月粉墨登場，與謝曉瑩合作演出任白名劇《帝女花》。日前兩人並拍了造型照，尹光表示：「很開心和謝曉瑩合演一場《帝女花》，我會演《庵遇》和《香夭》兩段。其他戲場，就由李秋元負責演出。我好認真準備的，大家真的要來支持我，看我如何唱任腔。」

尹光一直看好謝曉瑩，覺得她有相當好的發展潛質，對這位後輩，能支持的都支持：「我每年開演唱會，尤其粵劇部分都找她。」今回還是尹光邀請謝曉瑩合作演出《帝女花》，希望自己的歌迷也能支持謝曉瑩，謝曉瑩非常感動：「尹光前輩對我這麼好，我很感恩，多謝他。」