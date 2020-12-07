【衝上雲霄大選】劉佩玥師姐「死淨把口」

《衝上雲霄大選》的5名前機艙服務員質素一般，3位前空姐中，朱凱薇曾是做過空姐的劉佩玥師姐，她指自己18歲入行，現年28歲，早年因任職空姐而未有考慮參加港姐，現在參選全因失業，還搞笑指自己「死淨把口」曲線讚自己講嘢叻，她還即席「表演」口才，笑謂：「我以前同李旻芳係同期空姐，仲一齊飛過，希望將來可以一齊做《東張西望》。」擅長玩瑜伽的她，更被林盛斌叫她與劉佩玥示範雙人瑜伽，可惜做的動作太皮毛，連Bob都忍不住說：「咁咋？！」

另一位前空姐黃嘉琪則直言今次參賽原因是為了入圍的5千蚊：「因為無得飛，真係有啲窮。（挑戰冠軍獎金10萬元？）太遠喇！」她指最想跟王浩信合作。另一參賽者陳嫣則做了9年空姐，並自嘲是航空界「Old Seafood」。她指自己除了航空工作之外，還有做舞台劇，並希望將來可以有多啲機會。經常做運動的她，笑言自己有「馬甲線」，最想同林峯合作，她笑言：「我聽佢把聲都暈低。」

至於兩位前「空少」周萬彪以及溫詠傑，周萬彪現年25歲，希望今次參加加作不同嘗試，最愛鄭嘉穎；至於溫詠傑，則曾於2018年參加過ViuTV的《全民造星》，他指自己加入航空界4年，喜歡唱歌表演，Bob即叫他唱《上海灘》挑戰謝嘉怡，歌喉不俗。

Bob與劉佩玥一同接受訪問，兩人表示已見過參賽者，並大讚兩位機師最突出，高大威猛又靚仔，Bob稱其中一個機師參賽者李傑志是其朋友﹕「我知有呢個比賽第一時間叫佢參加，佢個樣有啲似尹子維，個髮型似金城武。（參賽者盛勁為係麥明詩緋聞男友。）麥明詩有眼光，識揀，佢幾靚仔高大威猛。」至於劉佩玥稱現場才發現參賽者朱凱薇是其師姐﹕「我見到師姐都有啲緊張，佢樣靚身材正，個人好真。」