邪魔橫行　女英雄瞓身激戰

近期有套動畫人氣高企，就係《鬼滅之刃》喇！故事講述正義之士力敵邪惡鬼族，真係有血有淚又夠熱血。AV業界資深人士神仙乙就話日本AV亦有好多打擊邪魔奸黨嘅女英雄，佢哋唔單止為正義而犧牲色相，甚至淪落為喺床上被肆意玩弄嘅奴隸！

被博士征服

由GIGA出品嘅《最強機器怪人再起動 女英雄強襲》中，怪人加德斯係邪惡博士嘅強力手下，擁有好多高科技武器同裝甲，擊敗咗好多正義超人，而最後被女超人花宮麗以打不死嘅鬥志及超強能力打敗。不過，邪惡博士嘅鬥志一樣好頑強，實行將加德斯嘅裝備升級，唔單止打到花宮麗一仆一碌，仲將阿妹淫辱一番，而博士亦唔執輸，成功將麗妹征服！

助手搞搞震

喺《女超英之羞恥強化實驗》入面，蒙面美少女桐山瑠羽雖然實力強勁，但係面對大魔王嘅手下仲係技遜一籌，喺一次對戰中更被打到周身傷晒，要逃亡到東向島博士嘅研究所療傷。點知博士嘅助手目黑川係一個鹹濕仔，一直都垂涎瑠羽嘅美色，仲以治療為借口，乘機用情趣玩具刺激阿妹，更將原本用嚟為瑠羽增強實力嘅藥物換成春藥，搞到阿妹同壞人對戰時又再次被打敗，仲因為慾火高漲而甘願成為性奴，呢個助手真係好事多為呀！

肉搏垃圾堆

呢部《町內風紀守護蒙面聖女》講述外表老土嘅若月瑪麗亞係社區風紀會會長，另一個身份就係蒙面女戰士，職責同樣係守護社區嘅和平。有一日，瑪麗亞接到投訴，話某個地方傳出臭味，懷疑有人存心堆積垃圾，於是阿妹就去調查，發現屋主古味溜夫唔單止鍾意儲存垃圾，仲製造出垃圾怪人，將變身成為女戰士嘅瑪麗亞擊倒，而古味溜夫呢個鹹濕阿叔就嚟個霸王硬上弓，喺垃圾堆中搞到阿妹高潮迭起！

簡評

日本AV一向都創意無限，為AV迷帶來好多耳目一新嘅視聽享受，特別係充滿漫畫感覺嘅女英雄系列，當中糅合漫畫同特攝片嘅元素，令人睇得相當過癮。喺3部作品中，本仙最鍾意若月瑪麗亞主演嘅《町內風紀守護幪面聖女》，因為瑪麗亞起初作老土打扮，然後變身成為美艷女戰士，形象嘅反差令人更添驚喜，而佢同鹹濕垃圾佬戰鬥時，被垃圾搞到冇力反抗亦幾搞笑，至於床戰場面以各種猥褻行為為主，擺脫一般AV作品一味喪砌嘅套路，顯得更為特別。