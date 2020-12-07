正所謂「窮途未必係絕路，絕境也可以逢生」，呢句話套用喺美國脫星Paisley Porter身上就最適合不過。夢想成為體操選手嘅佢，曾為參加大型國際運動會而努力練習，卻因為受傷被迫放棄夢想，但亦因為咁而開創四仔事業之路，更成為未來四仔天后嘅接班人。

火速爆紅

當大家用咗超過10年時間喺鍛煉上，卻發現原來最終都達唔到目標，相信大部分人都會覺得極度失望，甚至會放棄，而喺美國加州聖地牙哥出生嘅Paisley Porter，就最明白箇中嘅感受。擁有非凡體操天賦嘅佢，自小已經開始體操訓練，身體柔軟加上跳躍力強，更被視為未來美國體操隊嘅明日之星。可惜16歲時，喺一次備戰訓練中整傷咗背部，用咗兩年時間治療，最後不敵傷患而離隊，更要放棄體操。

好彩佢性格樂觀，雖然體操夢碎，但擁有迷人樣貌及火辣身材嘅佢，決定進軍模特兒界，卻被成人雜誌睇中，從而展開成人模特兒事嘅事業，憑住體操女將嘅號召力更火速爆紅。

未來天后

及後，Paisley Porter開始對拍四仔產生興趣，同時有唔少四仔片廠重金禮聘佢演出，結果2019年3月決定投身四仔界，並跟網絡四仔片廠Nexxxt Level Talent簽約，演出處女作《Exploited College Girls》宣告出道。而廠方為隆重其事，更舉辦線上發布會，Paisley Porter喺會上稱，好開心可以同多位著名脫星合作，尤其係對佢呢位新人嚟講，能夠向前輩學習性愛技巧相當難得。而喺片廠嘅全力支持下，佢接連拍咗3套作品，全部都獲得極佳銷量。

之後，佢又同Team Skeet、Cherry Pimps等網絡四仔片廠合作，人氣更係爆升，同時吸引到大型片廠嘅留意，好似Evil Angel、Digital Sin、Lethal Hardcore等都紛紛搵佢演出，因而被視為未來四仔天后嘅接班人。

Paisley Porter除咗忙於拍四仔之外，仍有繼續成人模特兒嘅工作，所以不時會喺社交網分享拍攝寫真嘅花絮，當然亦唔少得佢演出嘅精彩四仔片段，難怪粉絲咁鍾意佢啦！

Profile

出生日期：1995年10月13日

身高：155cm

三圍：34C-24-34