吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：結網、理髮、捕捉

忌：栽種、出財、修渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、7、8

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 那些繁鎖的事務讓你無比頭痛，趁着今天有時間，抽空把它們整理一下。

牛：↑ 今天懶散一點也得到體諒，但勸你都不要太過分，以免招來閑話呢。

虎：→ 今天有必要犧牲遊樂，先盡義務為重，才能讓人對你另眼相看的。

兔：↓ 是日沖煞，想到要做的事如果不坐言起行的話，將來你一定會後悔的。

龍：★ 朋友間的交流很愉快，聚會時獲得好消息，對你日後的發展很有幫助。

蛇：↑ 在你身邊其實有很多人都很關心你的，要好好報答他們才行呢。

馬：→ 自己認為出自一片好意，處處為別人去設想，但到頭來沒得到別人認同。

羊：→ 做重大的決定時，最好找多些人給予你意見，別因一時衝動而下錯決定。

猴：→ 做事要決斷一點，拖拖拉拉對所有人都沒有好處，凡事問心無愧就好了。

雞：↓ 如要出外的話，要小心路上的意外，最好不要經過地盤的位置了。

狗：↓ 要讓計劃有一定的彈性，如有緊急情況的事情發生，對你是有利的！

豬：→ 要抱着未得到証實的消息都是假的心態，才不會弄得神經兮兮的樣子。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：精神、情緒及體能持續不穩，工作壓力較重，易感疲倦，宜善用公餘，爭取休息。

金牛：人事問題較頻，親子、朋輩及感情關係不穩，對伴侶、親友多予耐性、保持聯繫。

雙子：事業及家庭運稍遜，職場變動或家事較頻，情緒不穩，需多予耐性，自律言行。

巨蟹：辭令及思考力稍遜，不論公私，需注意溝通情況。多予耐性和包容，助維持穩定。

獅子：財運不穩，經濟狀況或有變動，財務大事，宜多尋意見，多加思量，勿過於樂觀。

處女：人氣稍遜，身邊眾人或較任性，社交及戀愛運欠佳，包容體諒，可減免溝通問題。

天秤：體能及精神欠佳，士氣偏低，工作壓力將較明顯，宜多加放鬆，爭取休息為重。

天蠍：人緣、桃花及社交運稍遜，感情及親子關係不穩，溝通問題較頻，宜多予體諒。

人馬：情緒不穩，公事及家事或會較頻，宜多予耐性自律言行，與家人、伴侶保持聯繫。

山羊：人氣、辭令及思考力不穩，不論公私，需注意溝通情況，人際關係將更和諧穩定。

水瓶：財運不穩，精神壓力較大，勿借助花費、賭博等減壓，以免帶來更大的經濟問題。

雙魚：人氣欠佳，戀愛運不穩，投入感偏低，注意本身態度，多表關懷，關係將更佳。

預測：本周大市，交投氣氛善變反覆，須提高警覺，小心行事。