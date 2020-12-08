東方日報C2：《衝上雲霄大選》麥明詩「男友」瞄準10萬獎金

無綫舉辦的選秀節目《衝上雲霄大選》昨晚進行直播面試，參賽者中以麥明詩的緋聞男友盛勁為及前男子組合Square成員李傑志（Brian）兩位機師最亮眼。貌似尹子維的Brian獲好友傅嘉莉出口術助拉票，揚言他是航空界最靚仔機師，絕對被睇高一線！

無綫破天荒舉辦的選秀節目《衝上雲霄大選》，向航空界從業員埋手，招攬成為旗下藝人，昨晚假電視城進行網上直播面試，由林盛斌（Bob）擔任司儀，曾任空中服務員的劉佩玥、鄭衍峰及蘇可欣做嘉賓考官。

其中7位參賽者昨晚參加首輪面試，包括麥明詩緋聞男友盛勁為（Keith）與前男子組合Square成員李傑志（Brian）兩名機師，以及周萬彪、溫詠傑、黃嘉琪、陳嫣及劉佩玥師姐朱凱薇5名空中服務員，成功入圍者將獲發5,000元津貼，勝出者有機會獲得10萬現金獎及試鏡機會。

緋聞擺上枱任玩

「翻版尹子維」Brian現年37歲，已有固定女友，曾做過歌手及模特兒，面試時Chok王上身狂擺甫士。他透露做了10年機師，跟Keith屬同一航空公司，於10月底離職，直言面對裁員感可惜：「做歌手時事業冇乜起色，做機師係我夢想，所以去咗做機師，依家航空業癱瘓，所以返嚟做藝人，年紀大咗都係優勢，想走陳豪有型小生路線。（再做藝人，覺得打回原形？）都有，不過世界變咗，演出機會多過以前，但將來有機會飛都想飛。（想攞10萬蚊獎金﹖）原因之一，依家失業。」網上面試期間，主持叫他即場唱兩句當年的經典歌，但他堅持已封咪拒開金口。不過Brian似乎非常恨入行，上月就曾亮相ViuTV節目《轉機ON AIR》。

而Keith面試期間不時被林盛斌（Bob）把他與麥明詩的緋聞擺上枱，叫他想着對方擺心心甫士，又不斷追問2人關係，而Keith表現輕鬆，對答大方：「我哋係朋友，講完。（話你係大熱？）係咩？我都有信心。（有冇請教麥明詩？）呢排冇咩聯絡，所以冇請教佢。（會唔會唔鍾意畀人叫做『麥明詩緋聞男友』？）冇咩所謂，幾好笑，我哋唔係拍拖，係朋友，依家冇女朋友，不過我30歲入行係遲嘅。（想唔想同佢合作？）將來有機會合作唔介意，今次參賽係想試吓做幕前嘅感覺。（想唔想拎10萬獎金？）攞到梗係開心，多啲仲好添！」

舊友打氣：係最靚仔機師

Brian跟傅嘉莉曾在同一間模特兒公司工作，兩人分屬好友，傅嘉莉對Brian信心十足：「我睇高佢一線，因為佢之前係組合成員，有幕前經驗，希望佢加油，我一直都話佢係航空界最靚仔嘅機師。佢今次參賽真係好明智決定，希望佢勝出，我可以同佢再做同事。」

至於Bob與劉佩玥大讚兩名機師最突出，高大威猛又靚仔，Bob透露跟Brian是朋友：「我知有呢個比賽後第一時間叫佢參加，佢個樣有啲似尹子維，髮型就似金城武。」又笑言麥明詩揀中Keith有眼光。而劉佩玥稱現場才發現朱凱薇是其師姐，讚對方樣靚身材正。

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