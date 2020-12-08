尖咀地舖放租7.5萬無人問津　陳慧琳損失80萬

唔少圈中人都係隱形富豪，好似歌手陳慧琳（Kelly）咁其實係「隱形舖后」，同爸爸一樣鍾意投資物業，喺尖沙咀、觀塘及荃灣等擁有多個舖位，加加埋埋舖位總值至少超過3億，不過喺疫情影響下，唔少地方舖位空置，而Kelly喺尖沙咀加連威老道嘅B舖位，本來由1間台式飲品店以每月7.5萬元租用，但今年1月已交吉，即是賬面已損失約80多萬元租金。

資料顯示，Kelly或相關人士喺年前以約6,800萬元購入加連威老道雙號A及B地舖，面積約1,400平方呎，據知B舖繼續以7.5萬元放租，較2年前約8.5萬元租金跌足1成，不過依然冇人吼，至於A舖就由服裝店租用，1樓就租畀健身室。

另外，Kelly或相關人士喺2011年，以4,900萬元購入荃灣眾安街單號地舖，面積約1,200平方呎，自2013年起已由1間港式茶餐廳承租，現時月租12.5萬元，而前身係燒味店，2011年以月租10萬元租用。

而Kelly經理人鍾珍都愛投資，與朋友於2003年以3,180萬元買入加連威老道雙號地舖，面積約2,000平方呎。據知，該店租金喺2018年為26萬元，不過早前已下調3成至18萬，現時由外國連鎖女裝品牌以每月18萬元承租，租期至2021年5月。

同樣投資有道嘅謝霆鋒，位於中環擺花街嘅舖位早前因應市道調節租金，2012年以1.17億元購入嘅26號地舖，面積約700平方呎，以月租7.3萬元租出，比起當年20萬嘅租金，大減64%！另一1,200平方呎28號地舖，霆鋒於2012年以9,120萬元購入，原先由酒舖以每月8.5萬元租用，霆鋒喺3月至8月一度減租至6萬，收入減少15萬！