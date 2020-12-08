茲曼尼GIORMANI送您KAKAO FRIENDS限量禮品

【特約報道】相信大家對KAKAO FRIENDS 一點都不陌生，自推出以來，經已風靡全亞洲的男女老少，就連香港都人人認識，絕對可稱得上是卡通界的人氣王。

今個聖誕，KAKAO FRIENDS 更會空降茲曼尼GIORMANI，並首次推出一系列的「茲曼尼GIORMANI x KAKAO FRIENDS聯乘禮品」，一眾角色們紛紛以聖誕打扮，準備好與大家一同歡度聖誕，為大家帶來更多歡樂！

滿指定金額 送您茲曼尼GIORMANI x KAKAO FRIENDS 聯乘禮品！

茲曼尼GIORMANI全新推出梳化聖誕優惠，由即日起，訂購真皮梳化85折，折實後滿$6,000起，即送指定茲曼尼GIORMANI x KAKAO FRIENDS 聯乘禮品 (總值高達 HK$ 5,502)，當中有外表像熊但實際是一隻獅子的Ryan，以及偽裝成兔子的酸黃瓜Muzi，他們都戴上聖誕帽子化身成舒適抱枕，更採用意大利高級真皮皮革 KING LEATHER及獨特的刺繡技術製成，再加上閃爍銀色布邊作襯托，款式獨特之餘又充滿聖誕氣氛，一於帶走他們一齊過聖誕啦！

【早訂專案】提早預訂全真皮梳化/彈鉸梳化 可獲額外8% 折扣優惠！

早買早享受！現凡提早預訂全真皮梳化/彈鉸梳化，即可獲額外7% 折扣優惠，優惠期只適用於2020年12月7日至27日，優惠期有限，售完即止。

*優惠將不可同時獲贈茲曼尼GIORMANI及Kakao Friends禮品。

【一口價優惠】指定款式梳化可享低至76折優惠！

要買趁早！現凡惠顧指定梳化款式，即可享一口價優惠76折/8折！ 優惠期有限，售完即止。

(1)BIZZE I 7122A Grade 2 厚水牛皮半真皮2座位梳化床

一口價8折優惠：$ 8,944

原價：$ 11,180

優惠有效期：2020年11月30日至12月13日

(2) ASHLEY I 7101 Grade 1 水牛皮半真皮3座位梳化

一口價76折優惠：$ 6,786.8

原價：$ 8,930

優惠有效期： 2020年12月14日至27日

網址：www.giormani.com