聖誕DIY材料包　自製應節小物

受疫情影響，相信大家今年都要渡過一個不一樣的聖誕節，想在一片陰霾之下為身邊的親朋好友帶來驚喜？或許可考慮選購一些DIY材料包，讓你安在家中，仍可自製應節的聖誕產品，既可消磨時間又可為收禮者帶來獨一無二的禮物，最重要是製作步驟簡單，輕輕鬆鬆即可完成，最啱手作新手！

皮革卡片套 可愛實用

一年一度的聖誕節，又怎少得了聖誕樹、聖誕老人，以及紅鼻子小鹿呢？Leatherism Handmade Products新推出了聖誕聯歡系列卡片套皮革D.I.Y材料包，內附已裁好的有孔皮革、針線、掛頸皮繩、詳細說明書、布袋和心意卡，讓你可自製出色彩繽紛的聖誕樹、能活動鬍子的聖誕老人，還有得意可愛的鹿角造型卡片套。

製聖誕樹 自主配色

向來製作個人化飾物禮品的Woody Madam，最新推出了一款聖誕樹DIY套裝，內含聖誕樹配件、水晶貼，以及製作說明書，只需簡單拼砌，一棵立體感十足的木製聖誕樹即告完成。最好玩之處在於可按個人喜好而決定是否上色，既可整梱掃上深淺不一的綠色粉彩，打造出傳統的聖誕樹，亦可只貼閃亮的水晶貼，塑造迷人的原木氣質，充滿個人風格。