宇宙少女冇染疫　確診金請夏公開行蹤闢謠

南韓新冠肺炎疫情仍然嚴峻，韓國限定女團I.O.I出身的24歲女歌手金請夏昨日證實確診，其後傳出她最近曾出席同樣是I.O.I出身、女團成員gugudan成員康美娜的生日會，同場還有女團宇宙少女成員俞延靜和DIA成員鄭彩妍，女團TWICE的日本成員Sana就因為曾與金請夏見面而要接受檢測。

有網民批評金請夏在疫情下仍與友人舉行派對，又指她於昨日凌晨曾在官方粉絲網向粉絲指自己最近都留在家中，質疑她講大話，而韓媒今日就公開金請夏在本月初至今的行蹤，指當中的確有誤會。

據韓媒指，金請夏本月2日到某運動中心接受肩膀痛症的治療，而在本月4日，金請夏與俞延靜去了康美娜的家中，當時鄭彩妍亦在場，4人在康美娜的家吃了生日蛋糕，亦叫了炒年糕外賣，而金請夏與俞延靜逗留了1小時左右後離開，然後回到金請夏家中，和後來加入Sana一起聊天到深夜。

金請夏於前日得知她去的運動中心有職員確診，該名職員並不是金請夏的治療師，所以金請夏並不屬於密切接觸者，但她仍與經理人及事務所組長到醫院接受病毒檢測，經理人和組長先收到檢測結果為陰性的通知，金請夏其後亦被通知沒有染疫，但到昨晨卻收到保健所的電話，指前一日是因為急症室出錯誤，而她的檢測結果其實是陽性，金請夏得知自己確診後立即通知曾與她接觸的友人，而事務所指他們理解醫務人員十分辛苦，不會埋怨他們出錯，但希望大家不要誤會金請夏是明知自己染病仍與朋友見面。

另外，俞延靜、康美娜、鄭彩妍與Sana已證實沒有染疫，而宇宙少女所屬的Starship事務所今日指除了曾與俞延靜接觸的成員Bona外，其他成員的檢測結果均呈陰性，Bona則仍在等結果，而俞延靜會繼續進行自我隔離。至於女團MOMOLAND因為有接觸過金請夏的工作人員而接受檢測，結果均為陰性，而女團IZ*ONE亦為安全起見接受檢查，全員證實沒有中招，將如常參與新碟的宣傳活動。

而年度影壇盛事《第41屆青龍電影頒獎禮》原定於本周五舉行，主辦方今日表示由於憂慮疫情擴散，決定將頒獎禮押後至明年初舉行。