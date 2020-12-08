對白涉辱華！歐陽靖千字文拍片解畫道歉

電影《魔物獵人》（Monster Hunter）被指內容涉辱華及有種族歧視言論而在大陸被下架，當中有份講該對白的歐陽靖（MC Jin）凌晨在社交網發表千字文及上載片段解釋。片中他表示感到難過及心如刀絞，劇情只是被誤解，他又為因為對白引起的誤會及令大家感到被冒犯和輕視的地方，真誠地表達歉意：「I sincerely apologise, I do!」又表示整個職業生涯都一直以華裔身份感到自豪，堅拒反對一切歧視，包括種族歧視，最後他感恩有份參與電影，能夠飾演士兵團其中一員。

全文如下：

《怪物獵人》電影近期在中國上映，並因為我扮演的角色的一句台詞引起了極大爭議。事情發展到今天這個程度很遺憾，雖然這句台詞的本意是積極正面的。

我覺得有必要就這個問題進行說明，因為這關係到的不是我的事業，而不是我內心更加珍視的東西-我的根。在過去的20年裏，我一直致力於用我的平台 為華裔人群發出積極的聲音，我擁抱並熱愛我的人群。我為我的血統，而且會永遠為我的血統感到自豪。

我想對我所有的華人粉絲們說，我非常感謝你們在這段時間裏對我的支持和理解。