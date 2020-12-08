黃嘉雯張名雅分枱坐都要慶生！感激好友：很幸福

前港姐黃嘉雯尋日27歲生日，適逢政府實行2人食肆禁聚令，所以友人為佢慶生都要分枱坐，不過冇因為咁而掃興，黃嘉雯就發長文感激一路陪伴佢嘅好友，佢仲多謝媽媽帶佢嚟呢個世界，言談間透露好耐冇見媽媽，可能因為係疫情關係，佢留言話：「127，呢一日最想感謝係我媽媽。多謝佢呢一日帶咗我嚟呢個世界。由嗰一日開始照顧我愛錫我，無諗過呢一年見一個人可以變得咁困難，所以今年同媽媽講咗呢番說話。

我記得有人講過我係一個extrovert（外向型），我需要係朋友既身上得到能量，好多謝我既朋友們好似我屋企人一樣係呢一年既日子裏面陪住我經歷咗咁多高低。雖然我哋好多地方都無得去，但的確呢一年大家感情變得更加親密更加近。多謝你哋排除萬難提前幫我慶祝，甚至分枱坐都要令我呢個生日過得快樂。所以好多人一星期前已經誤會以為係我生日，謝謝你哋對我嘅好，人馬寶寶表示很幸福很感恩，我會用番100倍嘅力度去愛愛我嘅人，真誠待人，別人亦會真誠待你。」

另外，都係港姐出身嘅張名雅原來同黃嘉雯同月同日生，佢就與老公及兩個仔仔去酒店食飯慶生，不過都係因為禁聚令關係，佢要同老公分開坐，佢照顧一個仔仔，而另一個仔仔就由老公照顧，兩人只好隔住條路碰杯慶生，張名雅仲將呢個時刻拍片放上社交網分享。