張馨月晒名牌包包直認使林峯錢　網民指炫富

藝人林峯嘅老婆張馨月現時專心照顧囡囡，得閒冇事做時佢就重拾網紅老本行，喺社交平台分享扮靚心得，仲大晒名牌包包添！

最近佢就同大家懷孕時期到依家新買嘅手袋，就算未用得着佢都買咗先算：「看到特別喜歡的商品，哪怕目前用不了，先買再說！」之後佢晒出個粉紅色包包，仲話當刻就好果斷要買：「少女粉太顯眼，立即吸引到我得目光而且這種粉一點都不俗氣，果斷拿下拿下！」佢仲寫埋價錢，大部分都過萬，更表示「價格相對親民都在1萬左右」，結果被網民指炫富，但另外一個袋就只價值299蚊人仔（約359港元），佢話喜歡最重要！

有網民好奇問：「你不工作，沒有收入。買包的錢都是老公給嗎？」張馨月大方回答：「自信點把嗎去掉！」再加個開心Emoji，直認使老公錢，有其他網民留言力撐：「她花她老公錢不是很正常嗎，她老公的錢就是她的！」、「林先生太好了！」

有人就重提林峯驚人財力，當時曾安排老婆入住超豪月子中心，不過有對話在網上流出，表示林峯唔太願意使錢，「他們的套餐好像也不是最好那種」、「產後1、2萬的修復也沒給老婆買」、「護士姐姐吐槽的其實不也咋願意花錢」！