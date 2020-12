聖誕送禮籃　特色有主題

每逢聖誕,除了要計劃去邊吃聖誕大餐,還要按親朋的需要來揀選聖誕禮籃,除了自家製的美點、矜貴食材、香檳、紅酒外,每間餐廳或酒店都會加入不同的主題,讓禮籃變得更有特色,大家可按個人喜好或需要選擇。

拉丁美洲精品

中環MONO的創辦人兼行政總廚Ricardo Chaneto推出的節日禮物籃,就以拉丁美洲出產的食材為主,當中不乏餐廳有選用的產品,如Eva Aguilera橄欖油、Imperial Caviar魚子醬、法式香料蛋糕、招牌Mole醬、氣酒酒和瑪黛茶茶具,最特別當然是師傅用原生可可果製作的朱古力。至於包裝的購物袋,則選用危地馬拉非牟利機構Mercado Global,由拉丁美洲的農村婦女所製作的出品,別具特色。

免費送貨

社企iBarkey今年推出4款聖誕禮籃,除了有自家製的薑餅、曲奇外,還有掛耳咖啡包、XO醬、茶葉、果汁、果醬外,還有特色繪本、明信片心意卡和蜜蠟聖誕小蠟燭等,最搶手的首選自家製口罩,客人揀選禮籃後,還有免費送貨服務。

大堆頭之選

city'super今次共有29款主題禮籃,當中最惹人注目首選超過HK$60,000的「city'super Christmas Extravaganza」,當中包括69款貨品,如各式特級葡萄園佳釀及香檳丶30年單一麥芽威士忌及日本獺祭純米大吟釀、法國的半熟鵝肝粒鵝肝醬丶意大利Alba新鮮白松露丶自家品牌的保加利亞Beluga魚子醬丶西班牙金毛豬前腿手切切片、原隻煙熟火雞。除聯乘意大利品牌炮製意大利聖誕蛋糕,還有多樣自家品牌產品,如歐洲拉脫維亞的油浸黍鯡魚及日本的危地馬拉中度烘焙最上級超硬咖啡豆等。大堆頭的豪華美食,相信必令朋友感到驚喜。

特別設計

Fortnum & Mason禮物籃推出的4款禮籃,有3款是為香港特別設計。歡欣聖誕禮盒以派對為主題,有Merrilossus餅乾、香檳酒心松露朱古力、杏仁聖誕布甸和聖誕布甸果醬配上布冧、蘋果和肉桂沖泡茶,或配香檳來吃超夾。佳節祝福禮物籃以朱古力、餅乾和布甸為主,至於午後休閒禮物籃則有各款適合下午茶的禮品,大家可以精心挑選。

火雞變禮籃

若然覺得家居派對欠缺壓場的主菜,不妨考慮下灣仔香港萬麗海景酒店的2款火雞禮籃,當中的歡聚聖誕火雞禮籃有10至12公斤的原隻加大香草烤火雞伴玉桂、橙皮及聖誕香料;其他還有傳統香濃肉汁及紅莓醬、香草及香料栗子麵包餡料、田園沙律佐聖誕油醋汁、肉荳蔻香滑薯蓉、蜜糖波本威士忌八角烤小胡蘿蔔、雜錦果仁撻、迷你英式聖誕餡餅、聖誕果脯香料麵包和朱古力雪人,適合6至12人享用。

矜貴食材

級食品品牌 Royal Caviar Club推出5款禮籃,Caviar and Champagne Dreams 有香檳、Imperial Ossetra Rare Dutch魚子醬、貝母小匙1隻、香薰蠟燭和保溫禮物盒。Cheese and Wine Indulgent禮物籃就1魚子醬、芝士和葡萄酒作主題。Caviar Enthusiast 就集齊了4款魚子醬;奢華的Deluxe Xmas禮物籃不單有香檳和黃金混合品種魚子醬,還有伊比利亞火腿、時令松露、精選芝士及冷切肉拼盤、法式小鬆餅、 貝母小匙、魚子醬開罐器和松露木板。

英倫名店聯乘作

倫敦百年朱古力名店Charbonnel et Walker早前首次登陸香港,趁聖誕節也與Ellermann Flower Boutique & Event Design Atelier合作,推出3款禮籃,分別是The Festive Wonder禮籃、Ho Ho Ho Family禮籃及Sugar, Spice And All Things Nice禮籃。以矜貴的Ho Ho Ho Family禮籃為例,有Charbonnel的精選牛奶松露朱古力系列、軟綿綿毛氈、趣味木馬、胡桃夾子以及多款禮物;而滿載奢華禮物的金屬禮籃更可搖身一變成迷你茶几,夠晒驚喜。

老少咸宜

GREAT及food le parc在這個聖誕亦推出10款價值由數百港元至逾HK$8,000的尊貴聖誕禮籃,包括聖誕的奢華禮遇、聖誕驚喜、冬日美境、午後愉快時光等禮籃。以「聖誕驚喜」禮籃為例,有英國TRUFFLEHUNTER頂級黑松露醬及白松露蜂蜜、濃郁果香的CA VIENT D'ICI法國士多啤梨果醬、ZUCCATO意式香蒜番茄粒、德國SPREEWALD招牌醋浸小洋葱及各類美點甜食,更有香醇的澳洲MAC FORBES Yarra Valley莎當妮白酒及來自知名金玫瑰酒莊的SARGET GRUAUD LAROSE St Julien副牌紅酒、亦有英倫茗茶TAYLORS皇家伯爵茶及原裝進口Teapigs冬日香料蜜梨茶,適合一家大小於節日享用。於12月10日或之前選購禮物籃,更享95折優惠。