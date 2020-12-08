網上預訂仁濟慈善冬至盆菜可直送府上　為仁濟各項慈善服務籌募經費

【營業資訊】俗語有云「冬大過年」，冬至闔家晚飯（俗稱「做冬」）是傳統中國人非常重視的習俗。適逢疫情，居家用餐相信較為安心。中式盆菜寓意盆滿缽滿，闔家圍坐一起共享，象徵團團圓圓，豐衣足食，實屬冬至晚飯的不二之選！今年，仁濟特別於冬至期間推出慈善盆菜訂購服務，善長可透過YanChai Shop網上預訂或直接向仁濟或合辦單位預先認購，並可選擇外賣自取或直送府上以供享用，收費已包括指定地區運費*，有關訂購詳情如下：

網上訂購日期：即日至2020年12月13日

送貨或自行取貨日期：2020年12月18日至12月22日

取貨地點：彩福皇宴―尖東麼地道65號安達中心13/F

取貨及送貨時段：下午3至6時（不設指定時間取貨或送貨服務）

價錢：HK$1,088（6位用） / HK$1,288（10位用）

盆菜內容：

富貴8頭鮑魚、美極煎中蝦、金獎客家燜豬肉、白切走地雞、南乳豬手、柱候炆蓮藕、炆花菇、酥炸鯪魚球、枝竹、豬皮、酥炸檳榔芋頭、爽甜馬蹄、臘肉、西蘭花及清甜蘿蔔。

*提供免費上門送貨服務至港島、九龍及新界區。上門送貨服務不適用於沒有升降機直達的樓層、唐樓或村屋，送貨位置只限於地面或村口可停車的 位置交收。送貨服務不適用於偏遠地區及離島(包括離島、大嶼山、赤鱲角、馬灣、愉景灣、山頂、赤柱、西貢及東涌等地區)。送貨當日如遇上突發交通情況或受惡劣天氣影響如烈風訊號懸掛、紅色或黑色暴雨警告生效時，送貨服務將會延期。