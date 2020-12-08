本日日本：橫濱紅磚倉庫將溜冰場變藝術空間

喜歡聖誕前後到日本橫濱旅行的朋友都應該知道，當地地標橫濱紅磚倉庫外的廣場，每年冬天都會有「ArtRink in 橫濱紅磚倉庫」活動，今年亦不例外，於即日起至2021年2月21日舉行。今年活動已經來到第16屆，只見廣場會有一個巨型溜冰場，除了讓大家盡情溜個痛快外，會場同時還會請來藝術家作空間美化！今年負責的藝術家是西川©友美，以「SLOWdance 1‧2‧3」為主題，將各種生物以波普風格畫出來，打造一個有趣的溜冰場世界。要注意溜冰的時候必須戴上手套，兒童和初學者可以免費借用頭盔、護膝和護肘。

ArtRink in 橫濱紅磚倉庫

日期：即日至2021年2月21日

開放時間：12月1:00pm~9:00pm（平日）、11:00am~9:00pm（周末及假期）；1及2月1:00pm~8:00pm（平日）、11:00am~8:00pm（周末及假期）；11:00am~11:00pm（12月21至31日）；11:00am~7:00pm（1月1日）

地址：神奈川縣橫濱市中區新港1-1 橫濱紅磚倉庫Event廣場

入場費：成人700日圓（約HK$52）