吳彥祖金城武混合體！藏族小鮮肉憑一段片衝出國際

唔少素人都因為社交網而被網民睇中後爆紅，最近就有一條片喺網上瘋傳，片中有名藏族少年對鏡靦腆一笑，瞬間吸逾4億瀏覽量，非常驚人！

事源有個大陸攝影師到當地旅遊，剛巧遇上呢位少年，並拍下7秒片段擺上網，點知一夜間令少年成名，唔少人話佢好似男神吳彥祖同金城武，簡單啲講即係都係靚仔啦！今年只有20歲嘅佢係康巴藏族名來自四川，名叫扎西‧丁真！

而片段迅速以「藏族的康巴漢子有多帥」成為熱門話題，播放量突破1,200萬，閱讀次數至今已超過4.4億，有關「丁真」嘅話題閱讀量高達18.4億，討論量達25.8萬次。丁真都好識做，佢喺11月尾開通社交網，短短10幾日已吸逾130萬粉絲，非常誇張！除咗丁真有明星相，就連佢舅父都成為焦點，有網民話佢好似鄭伊健呀！

丁真高顏值唔只引起網民注意，更成為全中國文旅部門及媒體嘅爭奪目標，希望簽佢做代言人！佢更為家鄉四川代言拍攝「丁真的世界」旅遊宣傳片，唔知喺中國爆紅，佢更衝出國際，喺美國、日本、韓國亦受到關注，更一度登上日本搜尋器熱搜榜，有日本少女更形容佢做「甜野男孩」、「他若出道我應援」，不過，丁真就堅拒入娛圈，只做「理塘旅遊形象大使」，佢表示：「外面的世界很大，但我還是最愛我的家鄉。」並選擇喺老家理塘嘅國企返工，每月只賺取3,500元人民幣（約4,200港元）。