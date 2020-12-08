防疫措施加辣星級苦主狂呻　寶珮如壯士斷臂

為阻止第4波新冠肺炎疫情持續惡化，政府今公布由本周4（10號）起，食肆晚6朝5禁止堂食，只能外賣，健身中心、美容院及按摩中心等亦要關閉至本月23號。

去年與友人合資於尖沙咀開設美甲店的寶珮如，對於舖頭又要面對停業問題，她無奈地表示：「我哋應該撐唔住，唔做㗎喇，都唔知好彩定唔好彩，一開就先遇到社運，之後再有疫情，呢1年真係生意一落千丈，每個月都蝕好多錢，（大約蝕咗幾多？）我小股東嚟，我嘅朋友先蝕入肉，真係要壯士斷臂，等疫情好番先再諗。」

擁10多間食肆的林夏薇，早前計劃於元朗與馬鞍山再開新店，元朗店亦已經開張，如今面對新一輪防疫計劃，她表示：「其實都適應咗，防疫措施唔能夠鬆懈，我哋係點心同麵店，主要都係早市同午市，6點後禁堂食對我哋影響唔大。抗疫要緊，積極配合。（依家疫情咁反覆，會唔會將馬鞍山開店計劃停一停？）唔會，會照做。」

於將軍澳開台式餐廳的黃美棋，坦言再一次6點後禁堂食，令她的生意受到影響：「因為前排我哋附近開咗個大型新商場，已經搶走唔少生意，依家真係雪上加霜。」

擁有數間食肆的江伊晴老公、「生煎包王」蕭唯展（Oscar）對於加辣大表無奈：「如果晚6朝5禁堂食係有效嘅就唔會有第4波疫情啦，正如有病去睇醫生，明知啲藥冇效，都照開畀你食，咁做有乜意義呢？希望有關方面諗到啲真係可以幫助遏止疫情嘅方法，之前捱得過嗰3波，希望過埋今次，唔會再有第5波啦。」問沒有晚市可擔心影響生意額？他直言：「生意額會少咗3成，其實之前話限2人1枱，我都預咗會再禁晚6朝5堂食。（有咩對策？）依家咪諗緊外賣囉，吸收咗之前經驗，希望喺食物保暖同埋速遞方面可以改進。」

與男友楊明同樣擁多間燉湯店的莊思明則表示：「其實我哋都預咗，因為經歷過之前123波，有心理準備，所以宣布6點後唔畀堂食，我都唔會太驚訝，因為我都覺得近期嘅疫情太過嚴峻，可能之前放寬咗，大家都放鬆咗，大家會有啲聚會，所以個疫情好似無止境咁，所以我覺得政府要做啲強硬嘅措施都係合情合理，我哋一定會配合。之前都試過唔畀堂食，只准外賣，我哋都吸取咗經驗，所以推出更多可以外賣返屋企嘅食品，我哋會做盆菜，因為都知道嚟緊做冬同聖誕都唔可以出去食飯，畀大家可以係屋企慶祝，同埋會做好多湯包。至於生意會唔會有影響，我覺得唔多唔少都會有，之前都試過只可以做外賣，但對我哋唔係太大影響，因為我哋嘅燉湯同蒸飯都係屬於快餐類，好多人行過都會買返屋企食。」

在將軍澳經營烘培麵包餐廳的黃婉曼說：「可以做嘅之前都做晒，希望可以同業主傾吓有冇啲租金優惠，因為餐廳收入減少，希望可以減少成本，2人1枱，又冇埋晚市，預計之後每日起碼少超過4成生意，租金有得減啲都已經好好。」

今年9月開設美容院的藝人林秀怡表示：「本身美容院努力上緊軌道，但未上到就要閂，當然有影響，但日子都要過，全世界都經歷緊難關。對策方面，我哋唔打算停落嚟，會照閂門，但一直諗緊聖誕、或者之後開業嘅優惠。」而亦有開設日式西餐廳的她，1日之間被斷2條財路，她稱：「最大嘅影響就係生意冇晒，因為之前已經試過禁堂食，夜晚少咗人出街，我哋又好少做外賣，晚市得番1成生意。依家諗緊整甜品、麵包吸引客源，唔需要坐低食都得，不過十劃都未有一撇！」